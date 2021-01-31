Британские медики обнаружили новый признак COVID-19 31.01.2021, 14:25

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Фото: Reuters

Он замечен у каждого четвертого пациента с коронавирусом.

Согласно новому исследованию, опубликованному в Британском журнале дерматологии, опухший или покрытый пятнами язык может быть признаком коронавирусной инфекции, пишет nv.ua.

Исследователи обнаружили, что каждый четвертый пациент с коронавирусом заметил изменения на своем языке, в том числе отек, язвы, выпуклости на поверхности языка, а также обесцвеченные пятна. Небольшой процент пациентов также сообщил о жжении во рту.

Эти результаты были основаны на наблюдениях за 666 пациентами с COVID-19 и легкой или умеренной пневмонией в полевом госпитале в Испании. Симптомы часто сочетались с потерей у пациентов чувства вкуса, что кажется все более частым признаком вируса.

По словам эпидемиолога из Лондонского королевского колледжа, профессора Тима Спектора, у каждого пятого инфицированного коронавирусом наблюдаются симптомы, которые не зафиксированы в официальном перечне медицинских властей Британии.

Пока не ясно, могут ли эти симптомы быть широко распространенными. Поскольку пациенты, включенные в исследование, имели умеренные случаи инфекции, исследователи не уверены, могут ли эти симптомы, получившие название «язык COVID», также затронуть людей с тяжелым коронавирусом или людей с более легкими случаями.

Это исследование также показало, что около 40 процентов пациентов испытывали проблемы с кожей на ладонях или подошвах ног. К ним относятся жжение, покраснение, шелушение кожи и небольшие шишки. Примерно у каждого десятого пациента также появилась сыпь.

«Покраснение и отек кистей и стоп, пятна красновато-коричневого цвета могут помочь нам диагностировать инфекцию COVID-19, и их следует регулярно проверять», — сообщили авторы исследования.

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