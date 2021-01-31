Команда ВОЗ посетила рынок Уханя, где впервые был обнаружен коронавирус 31.01.2021, 14:44

Эксперты не отвечали на вопросы журналистов.

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, исследующая происхождение COVID-19, посетила в воскресенье рынок Хуанань, ныне закрытый оптовый центр морепродуктов в китайском городе Ухань, где первоначально был обнаружен коронавирус

Об этом сообщает «Новое время».

Группа прибыла в Хуанань в условиях усиленной охраны, с дополнительными баррикадами за высоким синим забором, окружающим рынок, и уехала в колонне примерно через час. Эксперты не отвечали на вопросы журналистов.

После выхода из двухнедельного карантина в четверг команда посетила больницы и рынки, а также выставку, посвященную битве Уханя с вирусом, которая включала 76-дневную изоляцию города с населением 11 миллионов человек.

ВОЗ, которая пыталась оправдать ожидания миссии, заявила в пятницу, что члены группы будут ограничены посещениями, организованными их китайскими хозяевами, и не будут контактировать с членами сообщества из-за ограничений по состоянию здоровья.

Полный маршрут двухнедельной полевой работы группы не объявлен, и журналистов, освещающих строго контролируемый визит, держат на расстоянии от членов группы.

Доступ общественности к обширному оптовому рынку морепродуктов Хуанань был ограничен с момента его закрытия в начале прошлого года.

Перед закрытием рынок был заполнен сотнями прилавков, разделенных на секции с мясом, морепродуктами и овощами. 31 декабря 2019 года, после того как с рынком были связаны четыре случая загадочной пневмонии, он был закрыт в одночасье. К концу января город Ухань был заблокирован на 76 дней.

Эксперты говорят, что рынок Хуанани по-прежнему играет роль в отслеживании происхождения вируса, поскольку там был выявлен первый кластер случаев заболевания.

Расследование под руководством ВОЗ в Ухане страдает от задержек и споров между Китаем и США, которые обвинили Китай в сокрытии масштабов первоначальной вспышки.

Истоки вируса стали сильно политизированными, и некоторые китайские дипломаты и государственные СМИ поддержали теории о том, что вирус потенциально возник в другой стране.

Группа должна была прибыть в Ухань в начале января, и задержка их визита в Китай вызвала публичную критику со стороны главы ВОЗ, которая тогда была американской.

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