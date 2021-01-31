Статистика по разнарядке 1 31.01.2021, 15:39

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Фото: «Наша Ніва»

Минздрав опубликовал цифры по COVID-19 в Беларуси.

Как пишет сайт naviny.by, похоже, Минздрав научил белорусов умирать по разнарядке — десять в сутки, ни больше ни меньше.

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.766 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 2.339 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Отметим, что эксперты установили, что белорусские власти занижают смертность от COVID-19 в Беларуси в 15 раз.

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