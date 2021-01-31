Статистика по разнарядке

Статистика по разнарядке1
- 31.01.2021, 15:39
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Минздрав опубликовал цифры по COVID-19 в Беларуси.
Как пишет сайт naviny.by, похоже, Минздрав научил белорусов умирать по разнарядке — десять в сутки, ни больше ни меньше.
За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.766 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 2.339 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.
Отметим, что эксперты установили, что белорусские власти занижают смертность от COVID-19 в Беларуси в 15 раз.