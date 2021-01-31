закрыть
31 января 2021, воскресенье, 16:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Статистика по разнарядке

1
  • 31.01.2021, 15:39
  • 1,371
Статистика по разнарядке
Фото: «Наша Ніва»

Минздрав опубликовал цифры по COVID-19 в Беларуси.

Как пишет сайт naviny.by, похоже, Минздрав научил белорусов умирать по разнарядке — десять в сутки, ни больше ни меньше.

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.766 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 2.339 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Отметим, что эксперты установили, что белорусские власти занижают смертность от COVID-19 в Беларуси в 15 раз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сопротивление – метод абсолютный
Сопротивление – метод абсолютный Ирина Халип
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік Барыс Хамайда
Уйти в прорыв и там остаться
Уйти в прорыв и там остаться Владимир Халип
История повторяется?
История повторяется? Леонид Невзлин