Крик души футболистки сборной Беларуси: Это наш Минск, наша страна! 31.01.2021, 17:01

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Фото: «Наша Ніва»

Спасибо тем, кто борется за правду.

Протестное движение и все что вокруг него происходит – тема №1 в Беларуси последние полгода. Это одна из причин того, что арты на общественно-политическую тематику получают большую реакцию со стороны общества. А когда это делает человек, чья профессия никак не связана с тем или иным видом искусства, становится еще интереснее, пишет «Трибуна».

Свежий пример – футболистка сборной Беларуси Юлия Слесарчик. Только зацените ее крутой стих про актуальные события в Беларуси. Можно догадаться, что в правом нижнем углу с БЧБ-флагом нарисована сама Юлия, которая не первый год играет под 11-м номером.

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