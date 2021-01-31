Система ставит перед собой заведомо невыполнимую задачу 3 31.01.2021, 18:06

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У Лукашенко нет ресурса для построения настоящей диктатуры.

Генпрокуратура анонсировала признание национального бело-красно-белого флага экстремистским. «В реальности КПД от столь эффектного ход будет равен нулю, на противостояние внутри страны это никак не повлияет», – пишет Telegram-канал «Белорусский Донбасс».

– Во-первых, де-факто бело-красно-белый флаг в последние полгода и так был запрещен вплоть до шизофренического абсолюта. Истребление ленточек и вырубание бело-красно-белого льда, преследование за крамольный цвет штанов, зонтика или бчб-зефирку… Ну куда уж больше?

Признание национального флага экстремистским лишь упростит бюрократические процедуры для репрессивной машины. Теперь милиции и судьям не придется натягивать сову на глобус (квалифицировать зефирку как массовую акцию протеста), а можно будет сразу преследовать инакомыслящих за распространение экстремистской продукции. Только и всего.

Во-вторых (как бы это не парадоксально звучало), чем шире пространство запрещенного, тем проще высказывать протест и тем сложнее контролировать запреты. И наоборот. Когда в стране тренд на «оттепель» и «мягкую белорусизацию», то можно позволить нескольким десяткам тысяч человек с национальной символикой собираться на «БНР-100» у Оперного театра, ведь в рамках подобного дискурса это не протест.

Протест – это несколько сотен человек на параллельной несанкционированной акции на площади Якуба Колоса. С сотнями проще бороться, чем с десятками тысяч.

Теперь же любое сочетание красного и белого будет считаться протестом не только де-факто, но и де-юре. И если каждый подобный акт протеста не будет преследоваться, то это станет демонстрацией слабости самой же системы. А отследить каждый такой акт физически невозможно.

Одного желания построить тоталитарное государство мало – нужен еще и ресурс. Социальный и экономический. А такого ресурса у режима Лукашенко нет.

То есть система ставит перед собой заведомо невыполнимую задачу.

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