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В США уже использовали почти 30 млн доз вакцины от COVID-19

  • 31.01.2021, 19:01
В США уже использовали почти 30 млн доз вакцины от COVID-19

24 миллиона человек получили хотя бы одну дозу вакцины.

В Соединенных Штатах с начала кампании иммунизации от коронавируса ввели более 29,5 миллиона доз вакцины.

Об этом свидетельствуют данные центров США по контролю и профилактике заболеваний, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По официальным данным, было введено 29 577 902 дозы - около 59% из 49 932 850 доз вакцины, которые были получены от производителей.

24 миллиона человек получили хотя бы одну дозу вакцины, а около 5,25 миллиона человек были полностью вакцинированы.

В США для прививок населения используются вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.

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