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Политолог: Масштаб митингов в России позволяет говорить о самом крупном протесте за время президентства Путина

  • 31.01.2021, 22:14
Политолог: Масштаб митингов в России позволяет говорить о самом крупном протесте за время президентства Путина
Фото: Артем Миндрин / Дождь

География протестов беспрецедентная.

Масштаб митингов в поддержку Навального по стране позволяет говорить о самом крупном протесте за время президентства Владимира Путина. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Кирилл Рогов.

«Это самое большое протестное явление за все время президентства Путина, за все 20 лет. Будет трудно оценить его численность, но его география – количество городов, масштаб разброса по стране – беспрецедентная. Мы видим другое поколение протестующих, которое не боится, его нельзя запугать теми способами, которыми его пытались запугать. Мы видим совершенно белорусский сценарий в плане насилия. Когда это разворачивалось в Белоруссии, Владимир Путин покровительственно говорил Александру Лукашенко, что властям Белоруссии надо задуматься над причиной этих акций. Теперь об этом надо задуматься самому Владимиру Путину», — сказал он.

Политолог отметил, что власти попытаются подавить протестное движение.

«Конечно, власти попытаются давить этот протест, забивать спецприемники людьми, возможно, это удастся. Но этот протест демонстрирует тенденцию последних лет — это стремительное падение легитимности Путина как лидера», — заключил он.

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