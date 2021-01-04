«Что за государство, в котором конкуренты у Беллегпрома не Zara и H&M, а секонд-хенд?» 1 4.01.2021, 8:12

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Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как белорусы реагируют на одно из нововведений.

Секонд-хендам запретят продавать новую одежду. Соответствующее постановление правительство приняло еще 30 декабря 2020-го. Документ запрещает продажу в одном торговом объекте бывших в употреблении и новых вещей.

Напомним, что одним из инициаторов введения ограничительных мер в отношении секонд-хендов является глава Беллегпрома Татьяна Лугина.

Весной 2020-го она предлагала «если не закрытие, то, по крайней мере вынос» секонд-хендов из областных, крупных городов, с центральных улиц. В ответ владельцы магазинов подержанной одежды заявили, что их хотят сделать крайними за неудачи государственной легкой промышленности.

«Салiдарнасць» собрала реакцию белорусов на нововведения: «Беллегпром что-нибудь слышал про рынок и свободную конкуренцию?»

«А Беллегпром не желает проанализировать что-нибудь другое, кроме деятельности иных коммерческих организаций? Ну, например, почему трусы из хлопка, сшитые китайцами, стоят в четыре раза дешевле хлопковых отечественных?»

«Что за государство, в котором конкуренты у Беллегпрома не Zara и H&M, а секонд-хенд?»

«Лугина так и не поняла, в том, что большинство в секондах одевается, не секонды виноваты».

«Слов приличных нет читать про все про это! Господа чиновники, которые брезгливо морщатся, глядя на магазины с подержанным тряпьем! А вам никогда не приходило в голову, что при нынешнем уровне зарплат, инфляции, налогов, сборов и т.д. и т.п. человеку просто негде и не на что одеться, окромя как в секонде?»

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