«Ощущение, что люди отмечали Жыве Беларусь, а не Новый год»

Год показал, что у власти нет своих идей от слова вообще. Ну или они разочаровались в своих идеях (не работает же) и теперь власть зеркалит все бел-чырвона-белыя идеи - от маршей до прочего. Власть не понимает, что хвост уже играет собакой....)