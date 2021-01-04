закрыть
4 января 2021, понедельник, 12:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Ощущение, что люди отмечали Жыве Беларусь, а не Новый год»

  • 4.01.2021, 8:33
  • 4,423
«Ощущение, что люди отмечали Жыве Беларусь, а не Новый год»

Праздничные твиты белорусов.

Как белорусы встречали 2021 год? Предновогодние твиты собрал сайт udf.by.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все загадали одно желание
Все загадали одно желание Ирина Халип
В Беларуси происходит революция человечности
В Беларуси происходит революция человечности Сергей Тихановский
Награда для народа
Награда для народа Наталья Радина
Год Зубра
Год Зубра Андрей Санников