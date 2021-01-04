«Ощущение, что люди отмечали Жыве Беларусь, а не Новый год»
- 4.01.2021, 8:33
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Праздничные твиты белорусов.
Как белорусы встречали 2021 год? Предновогодние твиты собрал сайт udf.by.
ладно, 2020 хорош хотя бы тем, что раньше я и представить не могла, что мы с соседями будем играть в тайного санту и вместе украшать бчб-лентами елки во дворе— julia (@j_matuzova) December 30, 2020
По китайскому календарю 2021 – это год Белого Металлического Быка.— Скай Волк (@SkyVolk7) December 31, 2020
А по беларусскому календарю 2021 – это год Уходящей Крысы.
Год показал, что у власти нет своих идей от слова вообще. Ну или они разочаровались в своих идеях (не работает же) и теперь власть зеркалит все бел-чырвона-белыя идеи - от маршей до прочего. Власть не понимает, что хвост уже играет собакой....)— Viktar Malishevsky (@malishevsky) January 1, 2021
Открыли шампанское — откроем и архивы КГБ— Чилик (@Chilikto) December 31, 2020
Не буду участвовать во флешмобе про четыре лучших фото года, потому что это может стать причиной моего задержания.— St. Martin (@st_martin_by) December 31, 2020