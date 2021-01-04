«Многие работники райисполкома уже на перепутье» 18 4.01.2021, 8:58

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фото:gazetaby.com

В Шклове не будут браться за вилы, если в Минске власть окажется на грани свержения.

О настроениях жителей глубинки рассказал «Салідарнасці» житель Шкловского района, кандидат экономических наук, бывший руководитель сельхозпредприятия Петр Мигурский.

Как рассказал Петр Мигурский, у людей нет мотивации бороться за лучшее будущее с этой властью:

- В Шклове не будут браться за вилы, если в Минске власть окажется на грани свержения и нужно будет защитить Лукашенко. Местные жители не будут ни бороться, ни защищать эту власть – только отдельные граждане.

Также кандидат экономических наук видит брожения среди чиновников:

- Многие работники райисполкома уже на перепутье. Думают: а вдруг товарищ завтра уйдет или его уйдут? Что потом делать? Я отвечаю: не переживайте, биржа труда будет работать при любой власти.

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