Анджей Почобут: Епископ Великоселец — это реально крепкий орешек

Анджей Почобут: Епископ Великоселец — это реально крепкий орешек2
- 4.01.2021, 9:03
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Танцевать под чью-то дудку он не будет.
Журналист из Гродно Анджей Почобут прокомментировал назначение главой католиков Беларуси епископа Казимира Великоселеца:
- В результате хитроумной операции против митрополита Тадеуша Кондрусевича Лукашенко в финале получил неожиданный и неприятный сюрприз. Должно было получится так как c православными: быстро, слаженно и в общем-то приятно.
Не вышло.
Епископ Великоселец — это реально крепкий орешек. У него твердый и независимый характер. Танцевать под чью-то дудку он не будет.
Для тех кто нарекает на временный характер решения — еще вопрос, кто дольше будет на своей должности — Александр Лукашенко или епископ Великоселец