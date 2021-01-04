Анджей Почобут: Епископ Великоселец — это реально крепкий орешек 2 4.01.2021, 9:03

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Танцевать под чью-то дудку он не будет.

Журналист из Гродно Анджей Почобут прокомментировал назначение главой католиков Беларуси епископа Казимира Великоселеца:

- В результате хитроумной операции против митрополита Тадеуша Кондрусевича Лукашенко в финале получил неожиданный и неприятный сюрприз. Должно было получится так как c православными: быстро, слаженно и в общем-то приятно.

Не вышло.

Епископ Великоселец — это реально крепкий орешек. У него твердый и независимый характер. Танцевать под чью-то дудку он не будет.

Для тех кто нарекает на временный характер решения — еще вопрос, кто дольше будет на своей должности — Александр Лукашенко или епископ Великоселец

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