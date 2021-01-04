Доллар и евро дорожают на первых торгах в 2021 году 1 4.01.2021, 11:01

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Какие курсы валют выставили обменники.

Доллар на торгах 4 января на Белорусской валютно-фондовой бирже дорожает. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подорожал на 0,17% — до 2,5834 рубля, евро вырос на 0,01% — до 3,1683 рубля, а российский рубль вырос на 0,44% — до 3,5024 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.29.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,656 рубля (Белагропромбанк), а ниже всего — 2,605 рубля (БСБ Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в МТБанке, БСБ Банке, Paritetbank, Беларусбанке — 2,59 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Белагропромбанке — 3,26 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, БСБ Банке — 3,189 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank- 3,171 рубля.

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