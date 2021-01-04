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«Желаем, чтобы этот новый год попал в историю под названием Год Перемен»

  • 4.01.2021, 11:19
  • 1,340
«Желаем, чтобы этот новый год попал в историю под названием Год Перемен»

Минский протестный микрорайон Ангарская желает всем белорусам хорошего дня.

- Ангарская желает всем белорусам доброго утра, - пишут телеграм-каналу «Баста» читатели. - Хотим поздравить всех с наступившим новым годом и первым рабочим днём в Новом Году.

Желаем, чтобы этот новый год в новой истории назвали Годом Перемен. Мы напоминаем, что не устали и в 2021 году с новыми силами мы добьём режим до конца. Жыве Беларусь!

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