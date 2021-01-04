Названы привычки, которые могут продлить жизнь и омолаживают тело 4.01.2021, 11:25

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Они очень простые.

Многие люди задумываются над тем, чтобы вводить в свою жизнь полезные привычки, ведь любой организм нуждается в поддержке и оздоровлении в условиях современной экологии и уровне стресса, пишет healthinfo.ua.

Специалисты рассказали, какие занятия помогают продлить жизнь и поддерживать здоровье.

Здоровый сон

Специалисты рекомендуют отходить ко сну не позднее 23:00, так, как этого требуют естественные биоритмы человека. В таком случае организм может полноценно отдохнуть и восстановиться, а сутра человек почувствует бодрость и готовность с новыми силами приступать к важным делам.

Прогулки

Прогулки на свежем воздухе важный элемент здоровья нервной системы и здорового сна в том числе. В день необходимо уделять прогулкам как минимум 15 минут, при этом ходить желательно дальше от дорог и проезжих частей.

Питье воды

Важной составляющей здоровья организма является водный баланс: пренебрегать им нельзя ни в каком возрасте, ведь это чревато самыми неприятными заболеваниями и осложнениями. Для наработки полезной привычки следует носить с собой воду повсюду, но при этом следить за ее качеством.

Питье воды не только укрепляет, но и омолаживает организм человека, дает заряд бодрости и сил. Не стоит пить воду быстро и залпом, так как это не даст нужного результата, а только нагрузит почки.

Разгрузочные дни

В современных условиях жизни человека организму необходима периодическая разгрузка. Организовать ее можно различными способами, один из которых временный отказ от пищи, либо ограничение приема некоторых продуктов, если есть заболевания ЖКТ.

Растяжка

Растяжка также относится к перечню полезных привычек, которые ведут к оздоровлению и укреплению организма. Из-за зажимов в мышцах и застоя молочной кислоты может появляться дискомфорт, скованность движений и увеличиваться вероятность травм. Периодическая разгрузка мышечных тканей поможет укрепить и оздоровить организм.

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