Яркие факты из жизни Тадеуша Кондрусевича 4.01.2021, 11:56

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Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Его проповеди стали настоящим утешением и поддержкой сотням тысяч белорусских католиков.

Вчера стало известно, что Тадеуш Кондрусевич уходит в отставку. Он был первым белорусским католическим священником, которого посвятили в духовный сан после окончания Второй мировой войны. А уже спустя 10 лет папа римский назначил его епископом. Проповеди Кондрусевича стали настоящим утешением и поддержкой сотням тысяч белорусских католиков в дни тревог и бед, будь то пандемия коронавируса или трагедия в Столбцах, в ходе которой погибли ученик и учительница. Сегодня tut.by вспоминает биографию этого неравнодушного и чуткого человека.

Тадеуш Кондрусевич появился на свет 3 января 1946 года в местечке Одельск, Гродненского района. Удивительно, но это место подарило миру аж четырех епископов. В далеком 17-м веке — Астафия и Александра Катовичей — епископа Смоленского и епископа Виленского. Также местечко считается родиной епископа Кароля Пантяжинского. Ну, а Тадеушу суждено было стать четвертым.

— Я родился в деревне недалеко от города Гродно, абсолютно все жители деревни были католики, и я был крещен сразу же после рождения, воспитывался родителями в католической вере. Конечно, долгое время там священника тоже не было, но католики там были очень сильны. То есть я веру перенял от своих родителей.

Местные до сих пор помнят, как маленького Тадеуша приводила в костел бабушка. Через некоторое время, мальчик стал участником служб не только как прихожанин, но и как помощник священника.

— Тогда в церкви был ксендз Бартошевич. Он сидел в лагере. Был хорошим священником. Когда проповедовал — плакала вся церковь. Тадеуш помогал ему, служил. А потом уже в своей проповеди он вспоминал, кто помог ему на духовном пути. Поэтому наш епископ, вернувшись из России на родину в епископском служении, стал делать все для общего костела. Ведь никакой системы не было. Священники были, но мало, многие храмы закрыли, — рассказал односельчанин Кондрусевича журналистам, приехавшим на малую родину знаменитого белоруса.

Кстати в Одельске даже есть улица, названная в честь прославленного земляка. Где-то лет 10 назад сельчане собрали подписи, чтобы переименовать улицу Ленина, на которой и по сей день стоит дом, в котором родился и вырос Тадеуш, в улицу Кондрусевича.

Местные власти возражать не стали. Тем более, что священнослужитель никогда не забывал родные места, все время старался приехать туда, чтобы провести мессу в одельском костеле. Не пропускал он и местные торжества в честь святого Антония Падуанского, которого здесь чтят вот уже более 500 лет. В каждый такой приезд Одельск наполнялся многочисленными гостями изо всех уголков Беларуси, а также стран-соседок.

А ведь была такая вероятность, что Тадеуш Кондрусевич станет вовсе не пастырем, а педагогом. После школы он поступил в Гродненский пединститут, на физико-математический факультет. Уже тогда он чувствовал, что его призвание — наставлять, только вот интерпретировал это немного иначе. После того как студент Кондрусевич успешно проучился год, его вынудили забрать документы.

— В газете начали писать: как это — будущий воспитатель советской молодежи ходит в костел, в церковь? Я забрал документы, год поработал и поехал в Ленинград, поступил в Ленинградский политехнический. Мне нравилась математика, физика, техника. Хотя я всегда был верующим, и я был счастлив, что в таком огромном городе, как Ленинград, в городе на Неве, есть католический храм, я ходил туда молиться.

Историю поступления в Ленинградский ВУЗ кто-то назовет почти мистической, а верующий человек — провидением.

— Когда я пришел подавать документы, вынул их из внутреннего кармана пиджака, там аттестат зрелости был большой такой, огромный, и во внутреннем кармане пиджака был крестик, он как-то между документами попал. Я подал все этой женщине, она на меня посмотрела и говорит: «Возьмите и никому не показывайте». Я так подумал: я приехал в город трех революций первый раз, пришел в институт, эта женщина меня первый раз видит… Ну, она, может быть, тоже была верующая, не знаю, православная, но очень честный человек была. Потому что это мог быть мой первый и последний шанс. Но он не был последним.

Удивительно, но эта история получила свое продолжение. Много лет спустя, на праздновании юбилея одного из московских институтов, куда Тадеуш Кондрусевич был приглашен в качестве почетного гостя, в своей речи священнослужитель вспомнил историю своего поступления. После произнесения речи, к нему подошел незнакомый мужчина, доцент этого учебного заведения, который рассказал Кондрусевичу, что та самая женщина была его матерью!

Тадеуш Кондрусевич с отличием окончил энергомашиностроительный факультет Ленинградского политехнического института. По распределению отправился в Вильнюс, где работал инженером на Вильнюсском заводе шлифовальных станков. В составе инженерной группы изобретателей был разработчиком специального высокоскоростного шлифовального станка для Волжского автозавода.

— В Вильнюсе, конечно, религиозная ситуация была совершенно другой. В то же самое время в Беларуси священники умирали, их становилось меньше, новых не было. Мои одноклассники, когда я приезжал домой, говорили: «Спасай, спасай нас. Ты в Литве, там семинария есть». Однажды случайно взял молитвенник матери вместо своего. Открыл и увидел листок бумаги с ее молитвой к Богу о том, чтобы сын стал священником. Это потрясло мои чувства и пробудило желание служить Всевышнему.

И в 1981-м году Кондрусевич с отличием оканчивает Каунасскую духовную семинарию (и тогда же 31 мая был рукоположен в священники), позже получил степень лиценциата богословия, а потом защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора богословия. С 1981 по 1986-й служил викарием в храме Святой Терезы в Вильнюсе и в часовне Божией Матери Милосердия:

— Если в Беларуси в то время богослужения были практически всюду только на польском языке, и все старые священники не могли даже вести богослужения на другом, то в Литве, в Каунасе, например — только на литовском. Я служил и по-литовски, и по-польски, я знаю литовский хорошо. Но в Вильнюсе есть богослужения и на русском языке. Вот такой открытый для всех город.

Кстати, помимо русского, литовского, польского и белорусского языков, Тадеуш Кондрусевич свободно говорит на английском, который начал учить еще в школе, и итальянском, который освоил самостоятельно. Понимает чешский, сербский и украинский языки.

В Литве Кондрусевич пробудет вплоть до 1988, успев также послужить викарием прихода Божией Матери Кармелитской в Друскининкае и викарием прихода Святого Духа в Вильнюсе. После чего его назначают настоятелем приходов Божией Матери Ангельской и св. Франциска Ксаверия в Гродно, совсем неподалеку от тех мест где он родился.

Вскоре, решением папы Иоанна Павла II, он становится титулярным епископом Иппоно-Заритским и апостольским администратором Минской епархии. А в 1991 году — архиепископом, апостольским администратором для католиков латинского обряда Европейской части России.

Белорусский архиепископ уезжает в Россию, откуда вернется только в 2007-м:

— Я очень люблю Россию, я в Ленинграде учился шесть лет в институте, работал долго в Москве, все-таки 16 с половиной лет, епископом. Треть своей жизни я прожил в России. В принципе, я придерживаюсь такого мнения: если мне папа завтра скажет в Африку ехать — я поеду. Я должен служить там, куда меня посылают. Все по воле божьей. Епископ — от греческого слова «епископус» — смотрящий вперед.

После возвращения на родину Кондрусевич в течение нескольких лет исполнял обязанности апостольского администратора Пинского диоцеза. А 3 июня 2015 года избран Председателем Конференции католических епископов Беларуси. Он сразу определил те главные проблемы, решением которых, на его взгляд, будет заниматься в первую очередь.

— Сегодня доллар стоит больше веры. В этом наша трагедия, трагедия мира в целом. Нам нужно сделать все, чтобы изменить эту ситуацию. Мы видим кризис семьи, видим, как идеология гендера бульдозером врывается в нашу жизнь. Святой отец папа Франциск сказал, что это идеологическая колонизация. В некоторых школах сегодня уже есть такой факультатив. Факультатив, но он есть. Что из этого вырастет? Бог создал не «оно», не кого-то там неизвестного пола, а мужчину и женщину. И когда они говорят, что это гендерное равенство, это не так, это подмена понятий. Есть равенство личностей — мужчин и женщин. Церковь выступает за это равенство.

Церковь сегодня не должна идти на поводу у тех, кто стремится к моральному и нравственному релятивизму, когда нет какой-то истины, не на что опереться. Легче, конечно, плыть по течению, но куда это течение нас занесет? Мы не должны поддаваться философии толпы: «Все так делают ― все пьют, все разводятся, все принимают наркотики, и я так буду жить». Это не позиция христианина. И в этом особое значение имеет то, как поведет себя церковь.

Тадеуш Кондрусевич стал для белорусских католиков тем самым пастырем, который всегда находится рядом со своими прихожанами, активно следит за актуальной социальной повесткой и находит нужные слова.

Так было, когда белорусов потрясло ужасное двойное убийство ученика и учительницы в Столбцах, которое совершил учащийся из их же школы. Кондрусевич поддерживал родных и близких тех, чьи родственники и друзья пострадали во время военных действий в Украине. Помогал прихожанам адаптироваться к новым условиям, в которые поставила всех пандемия коронавируса. А во время белорусских августовских событий 2020 он первый из глав религиозных сообществ призвал к прекращению насилия и переговорам. Именно по его приглашению в костеле на общую молитву собрались не только католики, но и православные, греко-католики, протестанты, мусульмане, иудеи.

К сожалению, последние несколько месяцев Тадеушу Кондрусевичу пришлось провести вдали от Беларуси. И только личная просьба понтифика к руководству страны позволила ему вернуться перед Рождеством и возглавить праздничные богослужения. Прихожане встречали своего пастыря аплодисментами.

— Четыре месяца я находился духом здесь, но телом там. Я много раз подходил к границе, потому что жил недалеко, но она была закрыта. Сегодня, слава Богу, она открылась. Где бы я ни был, где бы ни служил, я всегда помню о Беларуси, это моя родина. И, когда я пересек границу, я попросил водителя остановиться, я встал на колени, поблагодарил Бога за возвращение, поцеловал землю. Это моя земля, я вырос отсюда, я хочу тут быть, я хочу тут служить. Я никогда не выступал против Беларуси, всегда защищал ее интересы и буду это делать дальше.

Вчерашний день рождения Тадеуша Кондрусевича стал днем его прощания.

— Я никогда не занимался политикой, а только проповедовал Евангелие и реализовывал социальное учение Костела. Никогда ни я, ни другой представитель нашего Костела не призывал к протестам, но всегда придерживаемся социального учения Костела и призываем к мирному разрешению конфликтов. Мы против лжи, насилия и несправедливости.

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