На границу вернулись большие очереди 4.01.2021, 12:25

иллюстрационное фото

После почти недели «затишья» на границу вернулись большие очереди грузовиков.

По данным Госпогранкомитета на 10:00, в пунктах перехода со странами Евросоюза скопилось более 520 фур, пишет сайт naviny.by.

Самые длинные очереди образовались на литовском направлении — более 420 автомобилей:

• «Бенякони» — более 190;

• «Привалка» — более 120;

• «Каменный Лог» — более 110.

Есть «колейка» и на выезд в Латвию — более 100 грузовиков:

• «Григоровщина» — более 70;

• «Урбаны» — более 30.

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