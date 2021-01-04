На границу вернулись большие очереди
- 4.01.2021, 12:25
После почти недели «затишья» на границу вернулись большие очереди грузовиков.
По данным Госпогранкомитета на 10:00, в пунктах перехода со странами Евросоюза скопилось более 520 фур, пишет сайт naviny.by.
Самые длинные очереди образовались на литовском направлении — более 420 автомобилей:
• «Бенякони» — более 190;
• «Привалка» — более 120;
• «Каменный Лог» — более 110.
Есть «колейка» и на выезд в Латвию — более 100 грузовиков:
• «Григоровщина» — более 70;
• «Урбаны» — более 30.