Задержанная активистка Полина Шарендо-Панасюк — мать двоих несовершеннолетних детей

Задержанная активистка Полина Шарендо-Панасюк — мать двоих несовершеннолетних детей6
- 4.01.2021, 12:45
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Арест является полностью незаконным.
В Бресте 3 января задержана активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк. В ее квартире прошел обыск. Мужа Полины — Андрея Шарендо, который также является активистом «Европейской Беларуси», задержали вечером 29 декабря в Бресте у подъезда его дома.
1 января примерно в 20.30 Андрея Шарендо должны были освободить из ИВС по истечении 72 часов с момента фактического задержания. Когда активист не вышел на свободу, пришедшие его встречать позвонили в изолятор, где им сообщили, что Шарендо задержан еще на 72 часа по новому протоколу.
В семье брестских активистов Андрея и Полины Шарендо два несовершеннолетних сына: им 11 и 4 года.
Отметим, что задержание активистов «Европейской Беларуси» является полностью незаконным.