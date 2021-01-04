Задержанная активистка Полина Шарендо-Панасюк — мать двоих несовершеннолетних детей 6 4.01.2021, 12:45

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Полина Шарендо-Панасюк

Арест является полностью незаконным.

В Бресте 3 января задержана активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк. В ее квартире прошел обыск. Мужа Полины — Андрея Шарендо, который также является активистом «Европейской Беларуси», задержали вечером 29 декабря в Бресте у подъезда его дома.

1 января примерно в 20.30 Андрея Шарендо должны были освободить из ИВС по истечении 72 часов с момента фактического задержания. Когда активист не вышел на свободу, пришедшие его встречать позвонили в изолятор, где им сообщили, что Шарендо задержан еще на 72 часа по новому протоколу.

В семье брестских активистов Андрея и Полины Шарендо два несовершеннолетних сына: им 11 и 4 года.

Отметим, что задержание активистов «Европейской Беларуси» является полностью незаконным.

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