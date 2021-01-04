В Минске продолжают работать свыше 35 процентов пенсионеров 3 4.01.2021, 12:55

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иллюстрационное фото

На пенсии в столице чаще подрабатывают женщины, чем мужчины.

По данным на 1 декабря 2020 года, в столице насчитывается 167,3 тыс. работающих пенсионеров, что составляет 35,2 % от общей численности получателей пенсий, пишет thinktanks.by.

Трудиться после достижения пенсионного возраста продолжают 50,8 тыс. мужчин и 116,5 тыс. женщин, сообщает агентство «Минск-Новости». Наибольшую активность они проявляют в возрасте до 70 лет. Но немало и тех, кто продолжает трудовую деятельность и позже. Так, в возрасте 70–79 лет работают 20 тыс. минчан, 80–89 лет — 914, 90–99 лет — 15.

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