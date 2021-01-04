Семь важных фактов о новом Конгрессе США, приступившем к работе 1 4.01.2021, 13:05

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фото:BELTA

Первый конгрессмен из поколения 90-х и решающая битва за Сенат.

В воскресенье, 3 января, в Вашингтоне был приведен к присяге и начал свою работу обновленный после выборов Конгресс США.

Вчера же представительница Демократической партии Нэнси Пелоси была вновь переизбрана спикером Палаты представителей США. Однако американский Конгресс 117-го созыва претерпел немало изменений по итогам выборов, многие из которых уже являются для страны историческими.

«Новое время» рассказывает о главных из них, а также о самой важной задаче Конгресса США в ближайшие дни.

1. Демократическое большинство в Палате представителей ослабло

В Палате представителей, насчитывающей 435 мест, демократам удалось сохранить большинство, хотя они потеряли 11 мест по итогам ноябрьских выборов (состоялись одновременно с президентскими).

Теперь демократы имеют 222 голоса, тогда как республиканцы — 211 (ранее за Демократической партией было 232 места, за республиканцами — 197).

Еще два места остаются вакантными (от 5-го округа в Луизиане из-за судебных тяжб и от 22-го округа в Нью-Йорке — из-за смерти избранного конгрессмена-республиканца Люка Летлоу от коронавируса).

2. Пелоси заняла должность спикера Палаты представителей в четвертый раз

Спикером Палаты представителей 3 января вновь стала Нэнси Пелоси — это ее четвертое переизбрание на данный пост (Пелоси была спикером с января 2007 по январь 2011 года, а впоследствии вновь заняла должность с января 2019-го). Для 80-летней представительницы Демократической партии, которая работает в Конгрессе уже 33 года и в 2007 году стала первой женщиной в роли спикера в истории США, это весомое личное достижение.

Однако ее нынешний срок в этой должности обещает быть самым сложным, учитывая более шаткое положение демократов. Как пишет The New York Times, теперь Пелоси «может допустить потерю лишь горстки [голосов] демократов при любом голосовании и столкнется с оппозицией республиканцев, получивших большее представительство, чем ожидалось».

3. В Конгресс избрано рекордное количество женщин

В обе палаты Конгресса США по итогам выборов прошли 144 женщины, что превосходит рекорд 2019 года (127 женщин).

Из них в Палату представителей были избраны 89 демократок и 29 республиканок, а в Сенат — 17 и 9 женщин от обеих партий соответственно. Для Республиканской партии в отдельности число избранных в Конгресс женщин также является рекордным.

Впрочем, фактическое количество женщин в Сенате уже вскоре сократится: после того, как сенатор Камала Харрис будет утверждена на посту вице-президента США и ее кресло займет госсекретарь Калифорнии Алекс Падилья.

4. Максимальное разнообразие — новые рекорды Конгресса

117-й созыв американского Конгресса, приведенный к присяге 3 января, является и самым разнообразным в истории США.

Более 120 его членов представляют не белое население страны, из них шесть человек — представители коренных народов Америки, что также стало рекордом.

5. Среди новоизбранных членов Палаты представителей — самый молодой конгрессмен в истории США

25-летний республиканец Мэдисон Коуторн является самым молодым членом Конгресса в истории США. Этот рекорд он отобрал у Александрии Окасио-Кортес, которая на минувших выборах была избрана в Палату представителей в 29-летнем возрасте.

Мэдисон Коуторн, с 18 лет прикованный к инвалидному креслу после серьезного ДТП, победил на выборах в 11-м округе штата Северная Каролина. Он набрал 54% голосов, а его оппонент от демократов, 62-летний Мо Дэвис — 42,5%. Коуторн родился 1 августа 1995 года и является также первым в истории конгрессменом из поколения, родившегося в 1990-х годах.

6. Баланс сил в Сенате — главная интрига ближайших дней

Итоги выборов 3 ноября оставили Сенат США «недоукомплектованным»: вакантными остались два места от штата Джорджия, где ни один из кандидатов в сенаторы не набрал необходимых для победы 50% голосов.

Уже завтра, 5 января, в Джорджии состоится второй тур выборов в Сенат, исход которых будет иметь крайне важное значение для всей политической системы США. Дело в том, что сейчас республиканцы имеют 50 из 100 мест в Сенате, тогда как демократы — фактически 48 (46 плюс два независимых сенатора, поддерживающих демократов).

Если в Джорджии представители от Демократической партии (Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок) смогут одолеть своих оппонентов-республиканцев (действующие сенаторы Дэвид Пердью и Келли Леффлер), то соотношение сил в Сенате будет ровно 50 на 50. А в случае спорных голосований последнее слово будет за вице-президентом Камаллой Харрис. Именно она, согласно американскому законодательству, формально возглавит Сенат и будет иметь право решающего голоса, если прочие мнения сенаторов распределятся поровну.

Избранный президент США Джо Байден ранее в декабре признал, что итоги выборов в Джорджии будут иметь важнейшее значение для воплощения его планов в жизнь. «Нам необходимо, чтобы этот штат представляли два сенатора, которые хотят что-то сделать, а не сенаторы, которые стремятся лишь создавать помехи», — заявил Байден 15 декабря в Атланте, куда приезжал поддержать Оссоффа и Уорнока, кандидатов в сенаторы от демократов.

Явка на выборах в Джорджии уже бьет рекорды: еще до основного дня голосования, намеченного на 5 января, здесь досрочно проголосовали более 3 млн избирателей (почти 39% всех зарегистрированных избирателей штата).

7. Утверждение итогов президентских выборов — топ-задача нового Конгресса

6 января обеим палатам обновленного Конгресса США предстоит принять первое важное решение — утвердить итоги выборов президента, на который победил Джо Байден.

Для этого Палата представителей и Сенат соберутся на совместное заседание в Вашингтоне, однако его может омрачить нежелание президента США Дональда Трампа признавать свое поражение. Для этого Трамп мобилизирует все силы: 2 января он заявил, что в день голосования соберет в Вашингтоне «большой протестный митинг» и якобы представит «огромное количество доказательств» фальсификации результатов выборов (чему до сих пор не было никаких подтверждений).

Кроме того, по данным CNN, около 100 конгрессменов-республиканцев в Палате представителей готовы выразить несогласие с результатами выборов. Еще 12 республиканцев в Сенате заявили о планах оспорить итоги голосования. Они намерены добиваться создания комиссии, которая в течение 10 дней проверяла бы результаты подсчета голосов в наиболее спорных штатах. Все это может затянуть утверждение итогов выборов в Конгрессе, однако реальных шансов отменить инаугурацию Байдена у Трампа нет — она назначена на 20 января.

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