Прогноз погоды на короткую рабочую неделю и большие выходные 4.01.2021, 13:15

К концу недели слегка похолодает.

Начало 2021 года оказалось на 2−6 °С теплее климатической нормы, но к концу недели температурный фон начнет понижаться. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

Во вторник, 5 января, под влиянием атмосферных фронтов ночью на большей части территории, а днем преимущественно по западной половине страны пройдут осадки — дождь, мокрый снег. Во многих районах Беларуси будут сгущаться туманы, ухудшающие видимость до 100−500 м. Местами ожидаются слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха в течение суток составит −1…+5 °С.

В среду, 6 января, фронтальные разделы, смещающиеся с территории Украины, обеспечат ночью местами, утром и днем на большей части территории страны кратковременные осадки в виде мокрого снега, дождя. В отдельных районах ожидаются туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит −5…+2 °С, максимальная днем −3…+4 °С.

В четверг, 7 января, ночью на большей части территории, днем местами по Беларуси пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −6…+1 °С, максимальная днем −3…+3 °С.

В конце недели температурный фон начнет понижаться. Ожидается преобладание мокрого снега и снега, лишь в южных районах Беларуси при слабоположительных температурах еще будет отмечаться мокрый снег с дождем.

В пятницу и субботу, 8 и 9 января, на большей части территории страны выпадет снег, мокрый снег, по югу — с дождем. В отдельных районах слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −6…+1 °С, местами до -8 °С, максимальная днем −4…+3 °С.

10 января, в воскресенье, местами по стране кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью от -1 °С по югу до -10 °С по северу, максимальная днем 0…-7 °С.

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