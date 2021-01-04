Парад на инаугурации Байдена состоится в виртуальном режиме 3 4.01.2021, 13:50

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ДЖО Байден

Церемония состоится 20 января.

Традиционный парад новоизбранного президента США во время инаугурации Джо Байдена состоится в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание CNN (перевод — zn.ua).

Отмечается, что в параде примут участие музыканты, поэты, танцоры и другие. Организаторы уверяют, что все они будут придерживаться правил социального дистанцирования.

После церемонии инаугурации Джа Байдена в Капитолий будет сопровождать президентский эскорт с участием военных всех родов.

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