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Парад на инаугурации Байдена состоится в виртуальном режиме

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  • 4.01.2021, 13:50
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Парад на инаугурации Байдена состоится в виртуальном режиме
ДЖО Байден

Церемония состоится 20 января.

Традиционный парад новоизбранного президента США во время инаугурации Джо Байдена состоится в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание CNN (перевод — zn.ua).

Отмечается, что в параде примут участие музыканты, поэты, танцоры и другие. Организаторы уверяют, что все они будут придерживаться правил социального дистанцирования.

После церемонии инаугурации Джа Байдена в Капитолий будет сопровождать президентский эскорт с участием военных всех родов.

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