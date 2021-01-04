В Минске — очень сильный туман 4.01.2021, 13:54

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Фото: instagram.com/t.litvintsava

Туман сохранится до конца дня и продолжится ночью.

В Минске — сильный туман, он сохранится до конца дня и продолжится ночью. Синоптики говорят о видимости 100−500 метров, пишет tut.by.

Во многих частях Минска — сильный туман. На сайте Белгидромета — предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении.

Туманы, говорят синоптики, наблюдаются в столице и регионах. С 11 до 16 часов 4 января они распространятся на большую часть территории и сохранятся до конца понедельника.

Будет туманно и ночью с понедельника на вторник. Видимость в тумане — 100−500 метров.

Вот фотографии минского тумана в инстаграме.

Если вы на авто. Вот рекомендации МЧС

МЧС напоминает, что в туман снижается видимость, затрудняется движение транспорта и увеличивается вероятность ДТП.

Спасатели рекомендуют отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений на автомобиле.

Большинство ДТП в условиях тумана происходят с транспортными средствами, которые движутся впереди. Туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.

Следует избегать внезапных торможений, скорость нужно снижать плавно. Стоит несколько раз нажать на педаль тормоза, подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас. При движении в тумане водители быстрее утомляются, так что осторожность не будет излишней.

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