Врач дал важные рекомендации людям с высоким кровяным давлением 1 4.01.2021, 14:22

5,729

Специалист анализировал данные трех крупных проектов с участием более 187 тысяч мужчин и женщин.

Людям, имеющим высокое кровяное давление, следует контролировать потребление картофеля и съедать не больше четырех порций в неделю, – об этом заявила известный британский врач-диетолог Сара Брюэр, пишет healthinfo.ua.

Высокое кровяное давление характеризуется постоянно интенсивным воздействием крови на стенки артерий. Подобный пресс постепенно заставляет артерии затвердевать и сужаться, а это означает, что сердцу приходится больше работать для перекачивания крови по телу. Подобный механизм увеличивает подверженность человека сердечному приступу.

Доктор Брюэр рассказала, что большое количество картофеля в рационе может усугублять данную проблему. Людям, уже имеющим высокое давление лучше есть картошку меньше, констатирует диетолог.

Медик ссылается на исследование Гарвардской медицинской школы, в котором анализировались данные трех крупных проектов с участием более 187000 мужчин и женщин. Ученые сравнивали показатели работы организма людей, которые употребляли несколько порций в неделю картофеля печеного, в виде пюре или вареного с показателями пациентов, употреблявших его значительно меньше (менее одной порции в месяц). Они обнаружили, что риск высокого кровяного давления (гипертонии) был на 11% выше в группе активных едоков картофеля.

«Употребление четырех или более порций картофеля в неделю связано с повышенным риском гипертонии», - подчеркнула доктор Сара Брюэр.

Диетолог заметила, что картофель после размельчения и готовки способен приобрести более высокий гликемический индекс по сравнению с другими овощами. Это означает, что его употребление может спровоцировать резкое повышение уровня сахара в крови.

Также врач напомнила, что высокое кровяное давление часто называют «тихим убийцей», потому что его симптомы обычно проявляются только в случае чрезвычайно серьезного повышения. Распространенные признаки опасной гипертонии включают стук в груди, появление крови в моче, сильные головные боли.

«Очень важно, чтобы все взрослые люди старше 40 лет периодически проверяли свое кровяное давление и обращались к врачам в случае его высоких показателей. Важно понимать, что даже кажущееся несущественным повышение может способствовать в долгосрочной перспективе развитию опасных для жизни состояний», - поделилась эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».