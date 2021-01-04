Россия и Саудовская Аравия снова поспорили на переговорах ОПЕК+ 4.01.2021, 15:09

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Первое заседание министров нефтяного альянса снова оборачивается раздором.

Технический комитет нефтяного альянса во главе с Саудовской Аравией и Россией по итогам состоявшихся в воскресенье онлайн-переговоров не смог вынести рекомендацию для министров, которым предстоит решить, нужно ли увеличивать поставки с февраля.

За несколько часов до финального заседания у ОПЕК+ нет консенсуса по дальнейшим шагам, сообщил ТАСС источник в ОПЕК.

На предыдущей встрече 3 декабря страны-участницы соглашения приняли решение увеличить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки с января, а также договорились регулировать поставки ежемесячно, наращивая или снижая их не более чем на 500 тысяч б/c.

Декабрьское решение было принято под давлением России и вопреки позиции саудитов, которые настаивали на том, что рынок слишком слаб, чтобы переварить дополнительные баррели.

Согласовать позиции перед январской встречей вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман попробуют на заседании мониторингового комитета ОПЕК+, которое предваряет итоговые переговоры, назначенные на 16.30 по минскому времени.

«Пока однозначного мнения среди министров нет. Посмотрим, что они решат на встрече», - сообщил источник ТАСС. Опасения у министров вызывает новый штамм коронавируса, который появился в Британии в декабре и с тех пор был зарегистрирован во всех странах Западной Европы, а также в США и Канаде, Австралии и крупнейших экономиках Азии.

Из-за нового штамма, который может быть на 70% заранее классического, «слишком рано говорить об увеличении добычи», считает источник ТАСС в одной из делегаций ОПЕК.

«Мы должны подождать хотя бы месяц, а уже затем оценить ситуацию», - пояснил он.

Такого же мнения придерживается Саудовская Аравия, рассказал источник «Интерфакса».

Противоположную позицию вновь занимает Россия, которая считает, что производство можно наращивать еще на 500 тысяч баррелей в день, утверждает он.

По словам генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо, более опасная мутация вируса и его быстрое распространение являются «жестким напоминанием о том, какой хрупкой все еще остается ситуация». Все это добавляет неопределенности относительно того, как на мобильности людей отразятся приобретенные за время длительного карантина социальные и рабочие привычки, добавил Баркидно.

ОПЕК ожидает, что в 2021 году спрос на нефть вырастет на 5,9 млн баррелей в сутки после провала на 9,8 млн в прошлом году.

Картель последовательно ухудшал свои оценки, снизив прогноз три раза подряд - на 660 тысяч баррелей в сутки суммарно.

Последние расчеты ОПЕК показывают, что в наступившем году мировая экономика восстановит лишь две трети от утраченного потребления нефти.

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