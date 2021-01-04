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Bloomberg: США могут снять с биржи нефтяных гигантов из Китая

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  • 4.01.2021, 16:29
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Bloomberg: США могут снять с биржи нефтяных гигантов из Китая

1 января с торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже были сняты акции трех китайских телеком-компаний.

В противостоянии США и Китая нефтяной бизнес может стать следующим после телеком-компаний, которые американские власти уже сняли с торгов.

Так агентство Bloomberg (перевод — zn.ua) со ссылкой на аналитиков сообщило о том, что три крупнейшие нефтяные компании Китая оказались под угрозой делистинга с американской биржи из-за связей с китайскими военными.

Остаться без американской биржи могут CNOOC, PetroChina и Sinopec. Первая уже попала в черный список Пентагона, куда вносят компании, связанные или контролируемые китайскими военными. Две другие также могут оказаться под угрозой делистинга из-за их значения для вооруженных сил Китая.

После указа президента США Дональда Трампа, по которому в стране запрещены любые операции с ценными бумагами, связанными с коммунистическими китайскими военными компаниями, 1 января с торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже были сняты акции трех китайских телеком-компаний.

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