Bloomberg: США могут снять с биржи нефтяных гигантов из Китая 1 4.01.2021, 16:29

3,144

1 января с торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже были сняты акции трех китайских телеком-компаний.

В противостоянии США и Китая нефтяной бизнес может стать следующим после телеком-компаний, которые американские власти уже сняли с торгов.

Так агентство Bloomberg (перевод — zn.ua) со ссылкой на аналитиков сообщило о том, что три крупнейшие нефтяные компании Китая оказались под угрозой делистинга с американской биржи из-за связей с китайскими военными.

Остаться без американской биржи могут CNOOC, PetroChina и Sinopec. Первая уже попала в черный список Пентагона, куда вносят компании, связанные или контролируемые китайскими военными. Две другие также могут оказаться под угрозой делистинга из-за их значения для вооруженных сил Китая.

После указа президента США Дональда Трампа, по которому в стране запрещены любые операции с ценными бумагами, связанными с коммунистическими китайскими военными компаниями, 1 января с торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже были сняты акции трех китайских телеком-компаний.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».