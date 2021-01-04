Известный стендап-комик жестко высмеял Лукашенко 4 4.01.2021, 18:28

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Слава Комиссаренко

Славе Комиссаренко аннулировали гастрольные удостоверения на концерты в Минске.

Стендап-комику родом из Беларуси Славе Комиссаренко аннулировали гастрольные удостоверения на выступление в Минске 10 и 11 апреля. Об этом tut.by рассказали в компании, которая занималась организацией концерта, и подтвердил сам Слава в новом выпуске своего стендапа. Комик и организаторы предполагают, что это связано с позицией Комиссаренко относительно событий в Беларуси и с публичными высказываниями на эту тему.

Слава Комиссаренко — один из лучших белорусских стендап-комиков, который давно живет в Москве. Где-то раз в полгода-год он дает концерты в Беларуси. Обычно в областных городах и Минске. Как правило, в столице его сольные выступления проходят в Доме офицеров, так было запланировано и в этот раз. Изначально концерты должны были пройти в 2020 году, но из-за ситуации в стране и пандемии было решено перенести их на 2021 год. Конкретно график сместили так: с 21 и 25 ноября — на 10 и 11 апреля.

Однако в какой-то момент организаторам пришло письмо из управления культуры Мингорисполкома, в котором их извещали об аннулировании гастрольных удостоверений с формулировкой, что такое решение принято после «изучения материалов выступлений комика, размещенных в глобальной сети Интернет».

Отметим, что Слава Комиссаренко неоднократно высказывался о фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и активно осуждал насилие со стороны силовиков, а также высмеивал Лукашенко.

Любопытно, что специалисты управления культуры в письме об аннулировании «гастрольки» дополнительно ссылаются на «присвоение знака возрастной категории». Притом что возрастное ограничение на концертах комика было максимально возможным: 18+. «Куда уж больше?» — задается вопросом Роман Боллоников, руководитель компании Wonderland Events, которая и занималась организацией концерта. Он говорит:

— Складывается вообще очень странная ситуация с концертами Славы Комиссаренко в Беларуси. У нас был перенос в связи со всеми событиями в стране. Не только политическими, но из-за пандемии. Естественно, подали все необходимые документы на изменение гастрольных удостоверений в начале ноября, везде получили новые, но потом минское решение аннулировали. Конечно, все понимают, что это произошло после участия Славы в шоу «Что было дальше?» и всех публичных высказываний по поводу власти и ситуации в стране.

Он отмечает, что в управлении культуры Мингорисполкома по поводу аннулирования дают «странные комментарии» и каждый раз ссылаются на новые причины.

— Да и в целом Гомель и Витебск все устраивает в публичных высказываниях и выступлениях Славы Комиссаренко, а Минск резко решил устроить «блокировку» концертов. Очень странная логика, — говорит представитель компании-организатора и уточняет, что концерты в Витебске и Гомеле, запланированные в апреле, тоже отменены, но уже по инициативе организатора.

К слову, минский стендап все же пройдет, но с другим составом артистов. Вместо Комиссаренко выступят комики Виктория Складчикова, Андрей Атлас и Елена Новикова.

Примечательно, что после аннулирования «гастролек» организаторы подали новое заявление на разрешение проведения мероприятия, однако им отказали. К слову, похожая ситуация уже складывалась с концертами Комиссаренко в Минске ранее. Но позже разрешение на выступления все же давали.

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