За следующие три месяца в Польше будут привиты 2 миллиона 900 тысяч человек 1 4.01.2021, 17:20

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До апреля Польша должна получить вакцины от трех производителей – это почти 6 миллионов доз.

При благоприятных условиях 2 миллиона 900 тысяч поляков будут привиты против COVID-19 в ближайшие три месяца, пообещал глава канцелярии премьер-министра Польши и уполномоченный правительства по вопросам Национальной программы вакцинации Михал Дворчик. Более 50 тысяч человек уже привиты, передает «Польское радио».

Михал Дворчик представил план вакцинации на ближайшие три месяца. До апреля Польша должна получить вакцины от трёх производителей – это почти 6 млн доз. На данный момент полмиллиона поляков, которые входят в группу «ноль», выразили желание пройти вакцинацию. В эту группу входят, среди прочего, медицинский персонал и работники медицинских учреждений. Также в эту группу были включены родители недоношенных детей. Скорее всего, прививки будут сделаны 700 тысячам человек из этой группы, пояснил Михал Дворчик.

«Поэтому у нас хвати вакцин ещё приблизительно на 2,2 млн человек из «первой» группы», - объяснил он.

В «первую» группу вошли, среди прочего, жильцы домов социальной помощи и люди старше 60 лет.

В понедельник, 4 января, прибыла новая партия вакцин Pfizer/BioNTech – 360 тысяч доз. В общей сложности на данный момент Польша уже получила 670 тысяч доз вакцины.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил о проведении проверок в медицинских учреждениях, где проводятся прививки против COVID-19. Министр заявил, что проверки будут проводиться по всей Польше.

Адам Недзельсикй также сообщил, что подростки до 16 лет могут самостоятельно выходить из дома, хотя ранее это было запрещено в связи с введением национального карантина. Глава Минздрава пояснил, что это своего рода компенсация за то, что в этом году не будет «настоящих» зимних каникул.

«Поэтому мы бы хотели предоставить им возможность подышать свежим воздухом», - сказал Адам Недзельский.

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