Плотный туман не уходит из Минска: фоторепортаж
- 4.01.2021, 17:39
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С самого утра сегодня на страну спустился густой туман.
Кто-то вспоминает Сайлент Хилл, кто-то завороженно выходит гулять, делать селфи и восторгаться городами, застрявшими в дымке. «Онлайнер» запечатлел редкую для зимы красоту.
Как сообщают синоптики и МЧС, густые туманы по стране сохранятся и завтра, 5 января. Видимость в них — 100—150 метров, поэтому официальные органы просят всех быть внимательными и осторожными. Между тем уже со среды похолодает, 7 января будет около нуля, а с субботы морозы начнут крепчать.