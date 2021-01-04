Праздники для крепостных 3 Дмитрий Прокофьев, «Новая газета»

4.01.2021, 17:50

2,687

Почему россияне много работают, но ничего не зарабатывают.

Каждый раз, когда россияне уходят на новогодние каникулы, начальники любят порассуждать, что неплохо бы людям работать больше. На самом деле работают россияне много, а вот зарабатывают мало.

Вопреки представлению о россиянах, как о любителях отдыха и праздников, работают они много. Даже очень — 1972 часа в год. Больше, чем в России, вкалывают только в Мексике (2148 часов), Коста–Рике (2121 час), Южной Корее (1993 часа). И даже американцы, в пересчете «на часы», работают в год 1786 часов — на 3 «рабочих недели» меньше, чем русские. В среднем же продолжительность рабочего года в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составляет 1734 часа.

Надо сказать, в Советском Союзе тоже много работали, во всяком случае, больше, чем сейчас. Сначала «восьмичасовой рабочий день», прилагался к шести рабочим дням в неделю. И только в 1956 году Указом Президиума Верховного Совета СССР продолжительность рабочего дня рабочих и служащих в предвыходные и предпраздничные дни сокращалась на 2 часа. Таким образом, рабочая неделя составляла 46 часов. А в марте 1967 года постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР была введена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. «Дали этим женщинам два выходных, так они прямо с ума посходили. Убивают время как попало. Вместо того чтобы отдохнуть…», — возмущался персонаж монолога Михаила Жванецкого «В греческом зале».

Действительно, проблему свободного времени решить было нелегко. По идее, продвижение к коммунизму должно было сопровождаться сокращением трудовых усилий, тем более, что Карлу Марксу приписывали фразу «богатство общества определяется количеством свободного времени у его граждан». На самом деле основоположник говорил не так, мысль Маркса была сложнее. Он действительно называл свободное время индивида — мерой его богатства, но делал здесь важное дополнение «Настоящее богатство, — писал Маркс, — такое время, которое не поглощается непосредственно производительным трудом, а остается свободным для удовольствий, для досуга, в результате чего откроется простор для свободной деятельности и развития. Время — это простор для развития способностей».

То есть, богатым можно считать того, кто имеет максимум свободного времени, но каким способом этого богатства можно достичь — вопрос открытый.

Из мысли Маркса можно сделать вывод, что свободное время следует направить на «развитие способностей», и получение новых навыков, которые в свою очередь позволят тебе претендовать на повышение своей ценности на рынке труда. В сущности, то же самое разъясняют всевозможные бизнес-тренеры, онлайн-коучи, информационные предприниматели, и прочие эксперты по социальному альпинизму. Не теряй времени, говорят они, вместо того, чтобы валяться на диване, читая какой-нибудь телеграм-канал «Деньги и песец», лучше купи у нас обучающий курс, прокачай свои скиллы, разошли резюме и получи работу мечты!

Такую, которая принесет тебе богатство, то есть еще больше свободного времени, которое ты потратишь на улучшение своих навыков и повышение личной производительности.

Должен вас огорчить, все это работает, но не так. По подсчетам российских экспертов по хедхантингу, больше чем половине «младших специалистов» не хватает времени на личную жизнь — все свободное время съедает работа. Может быть, недостаток личной жизни компенсируется профессиональными успехами? Не похоже. Та же самая работа не дает времени на «профессиональное саморазвитие» примерно половине потенциальных карьеристов. Крутятся как белки в колесе — и все.

Дальше будет хуже, подсказывает Всемирный банк, оценивший доходность инвестиций в образование в России. Под параметром «return to education» подразумевается зависимость между количеством лет обучения и заработком: показатель индивидуальной отдачи от образования означает рост заработка за каждый дополнительный год образования.

В России «личная отдача от образования» росла в 1990-е, достигнув пика к началу 2000-х — более 9%, и с тех пор неуклонно снижается — до 5,4% в 2018 г Это почти вдвое ниже среднемирового значения.

Другими словами, можно учиться или не учиться — дело ваше — но экономику не обманешь. Прибавку к зарплате в РФ гарантируют не «объем знаний» и не «трудовые подвиги», а какие-то другие качества. И это при том, что население России в целом высоко образовано: образование не выше среднего имеют только 14% взрослых, остальные примерно поровну делятся на получивших профессиональное (45%), и высшее (41%) образование. Но «в среднем» рост образовательного уровня индивида зарплату повышает плохо. Значит, дело не в знаниях?

Может быть, нужно наращивать объем трудовых усилий, забыв про Маркса с его свободным временем? Полвека назад социологи из Стэнфордского университета сообщили, что вроде бы нашли доказательство поговорки «терпение и труд все перетрут».

Исследование заключалось вот в чем — детям предлагали выбор — получить пирожное сейчас или два пирожных через пятнадцать минут. А потом исследователи много лет следили за достижениями участников эксперимента. Оказалось, что те, кто был готов отказаться от вознаграждения «сейчас», ради его увеличения «в будущем», оказывался более успешен в жизни. Лучший университет, лучший брак, лучшая карьера. Все лучше, чем у того, кто хотел получить одно пирожное, но сразу.

Вывод очевиден — «без труда не вытащишь и рыбку из пруда».

А три года назад те же ученые из Стэнфорда сказали, что установили действительную причину жизненного успеха «терпеливых детей».

Все, кто был готов подождать ради удвоения будущего результата, были выходцами богатых семей.

Сладостями их было не удивить, подумаешь, пирожное. А вот бедные дети хватались за лакомство сразу. Поскольку думали, что другого шанса может и не быть.

Все правильно, объяснял профессор Юрий Аммосов, первым рассказавший российским читателям обе эти истории одновременно. И те и другие дети поступали рационально. Просто «цена времени» у бедного и богатого разная. Бедный не может позволить себе ждать будущего.

Поэтому разговоры о необходимости работать, учиться, трудиться и надеяться, что твои профессиональные достижения будут признаны — не имеют смысла. Если верхушка общества заинтересована в росте вашего благосостояния — вы будете богатеть, даже работая по 29 часов в неделю, как в Нидерландах. Если нет — работайте хоть шестнадцать часов в день — результата не будет. Как говорит вторая часть пословицы про труд и рыбку, «без пруда — не вытащишь рыбку и с трудом».

А работаем мы на самом деле не только много, но и неплохо.

По оценке Всемирного банка, 20% богатства России приходится на природный капитал, 33% — на произведенный, 1% — на чистые иностранные активы, максимальная же доля, 46%, — на человеческий капитал. Он же обеспечил и максимальный вклад в прирост объема богатства на душу населения за 2000–2017 гг.: 47% (тогда как природный капитал — 15,5%.) Совокупное богатство за этот период выросло на 73% до 1306000 млрд руб. (в постоянных ценах 2017 г.).

То есть богатство России приросло не столько нефтью, сколько вашим трудом. А вот как вышло, что плоды вашего труда вам не достались — об этом вам лучше поговорить с вашими нанимателями.

Дмитрий Прокофьев, «Новая газета»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».