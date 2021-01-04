New York Times: Ученые нашли способ заранее определять тяжело больных COVID-19 4.01.2021, 18:05

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Вирусную нагрузку легко узнать и она может быть большой подсказкой.

На фоне наплыва пациентов, зараженных коронавирусом, врачи имеют дело с, казалось бы, вопросом без ответа. Кто из больных в отделении интенсивной терапии имеет больше шансов быстро стать тяжелым случаем, а кто одолеет COVID-19 и выздоровеет?

Как оказалось, вполне возможно, что существует способ заранее отличить одних от других. Однако, им пока широко не пользуются, - пишет New York Times (перевод - «Униан»).

Десятки научных исследований, опубликованных в течение последних нескольких месяцев, обнаружили, что люди, в чьих телах больше коронавируса, чаще становятся тяжело больными на COVID-19. А также чаще умирают от болезни.

Результаты исследований предполагают, что знание о так называемой вирусной нагрузке, то есть количестве вируса в теле, может помочь врачам предсказать течение болезни. Например, этот показатель может подсказать медикам, кого из пациентов достаточно осматривать лишь раз в день, а за кем следует следить более тщательно. Об этом сказал инфекционист из Колумбийского университета в Нью-Йорке доктор Дэниел Гриффин.

По его словам, отслеживание вирусной нагрузки может помочь "статистически оценить риски". Идея не нова. Контроль вирусной нагрузки давно входит в основу ухода, например, за носителями ВИЧ. Такой подход позволяет сдержать передачу этого вируса.

В случае COVID-19 до сих пор почему-то никто не отслеживал вирусную нагрузку. Однако, в декабре в Управлении по продовольствию и медикаментам США заявили, что клинические лаборатории будут сообщать не только о том, заражен ли пациент коронавирусом или нет. Но и о количестве частиц вируса в его теле. Чиновники американского управления сообщили, что это не предполагает никаких изменений в политике. Лаборатории могли сообщать о вирусной нагрузке и раньше.

Однако, такие новости удивили многих экспертов, которые уже много месяцев призывают лаборатории фиксировать эти данные.

"Это очень важный шаг со стороны Управления продовольствия и медикаментов. Думаю, это движение в правильном направлении, чтобы можно было получить максимальную пользу от данных, которые у нас есть о зараженных людях", - сказал эпидемиолог доктор Майкл Майна из Гарвардской школы здравоохранения Т. Чана.

Изменение в требованиях федерального управления США состоялось после того, как Департамент здравоохранения Флориды начал требовать от лабораторий сообщать информацию о вирусной нагрузке. Эксперты говорят, что игнорирование этого показателя во время проведения тестов на коронавирус приводило к потере возможности не только оптимизировать использование больничных ресурсов, но и лучше понять природу COVID-19. Анализ вирусной нагрузки вскоре после заражения, например, может сказать, был ли этот показатель сразу высоким у людей, которые умерли от болезни.

Исследование, опубликованное в июне, показало, что вирусная нагрузка сокращается с нарастанием иммунной реакции на COVID-19. И, по словам доктора Александра Гренингера из Университета Вашингтона в Сиэтле, именно так и должно происходить при контакте со всеми вирусами. Но если средний показатель вирусной нагрузки во всей общине будет расти, это можно интерпретировать признак начала обострения пандемии.

"Мы так сможем без подсчета случаев заражения понять, пандемия обостряется или спадает", - пояснил исследователь Джеймс Хэй.

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