Покупатель не поставил авто на учет - кому платить транспортный налог? 4 4.01.2021, 18:23

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Транспортный налог взбудоражил автомобилистов.

Транспортный налог взбудоражил отечественных автомобилистов и заставил искать давно ушедший из владения транспорт. Но заволновались и те, кто продал машину по всем правилам, пишет abw.by.

"Кто будет должен?"

Николай: "В 2019 году продал свой Opel через объявление в интернете. С покупателем составили договор купли-продажи и зарегистрировали его в ГАИ, как того требуют правила.

Не так давно сосед сообщил мне, что видел мою "бывшую" в городе, она была на "транзитах", то есть на тех "номерах", которые мне выдали при снятии автомобиля с учета. Это меня смутило, я связался с покупателем и спросил, почему он не поставил авто на учет. Напомнил о транспортном налоге, который, как я полагаю, с 2021 года будет начисляться мне, так как формально собственником по документам указан я.

В ответ услышал какие-то нелепые оправдания, общий смысл которых сводился к тому, что у человека слишком мало свободного времени. "По возможности поставлю на учет", – сказал он, после чего разговор завершился. Подскажите, кому в моей ситуации придет извещение из налоговой, ведь по документам я собственник автомобиля?"

От редакции

Согласно п.11 Положения о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств постановка машины на учет не является регистрацией права собственности на имущество. За этой формулировкой кроется "тайна" – когда все же право собственности наступает, если при регистрационных действиях это не происходит?

фото: abw.by

Журналисты сделали вывод: если договор об отчуждении имущества подлежит государственной регистрации, то право собственности у покупателя возникает с момента его регистрации (ст.224 Гражданского кодекса).

Поскольку Николай при продаже автомобиля договор купли-продажи зарегистрировал в ГАИ, то право собственности перешло к покупателю, даже несмотря на то, что покупатель на учет автомобиль не поставил и документы не сменил. Информация о наличии договора вносится в базу данных Госавтоинспекции при регистрации.

Именно эта база данных, помимо всего прочего, будет использоваться налоговой инспекцией для начисления суммы. Поэтому извещение должны выслать покупателю как полноправному собственнику автомобиля, именно он будет нести ответственность перед государством за неуплату.

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