Цена российской нефти в 2020 году поставила антирекорд с 2004 года 4.01.2021, 18:42

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В 2020 году средняя цена нефти оказалась ниже цены отсечения в $42,4.

Средняя цена российской нефти марки Urals в 2020 году оказалась ниже кризисного 2016 года и составила $41,73 за баррель, говорится в информационном сообщении Минфина, поступившем в РБК.

Столь низкой среднегодовой цены на главный российский экспортный товар не было с 2004 года (в 2004 году было $34,4; в 2005-м — $50,6).

«Средняя цена на нефть марки Urals в январе—декабре 2020 года сложилась в размере $41,73 за баррель, в январе—декабре 2019 года — $63,59 за баррель», — сообщило ведомство.

Средняя цена нефти Urals в 2016 году составила $41,9.

В 2020 году средняя цена нефти оказалась ниже цены отсечения в $42,4. По бюджетному правилу, все нефтегазовые доходы сверх цены отсечения направляются в суверенный резервный фонд. Когда цена на нефть падает ниже цены отсечения, недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета компенсируются за счет средств ФНБ.

Обвальное падение цен на нефть произошло в марте—апреле 2020 года. К середине декабря цены на морские партии российской нефти Urals впервые с начала весны превысили отметку $50 за баррель, тогда как 1 апреля Urals подешевела до $10,54 за баррель (CIF Роттердам), что стало минимальным значением с марта 1999 года. К концу апреля Urals подорожал до $16,39 за баррель, а уже в начале мая стоимость превысила $42 за баррель.

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