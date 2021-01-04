В Гомельском районе неадекватный участковый составил на сельчанина протокол за снеговика 10 4.01.2021, 18:52

4,739

фото: euroradio.fm

Сельчанин слепил его 24 декабря на своем участке.

В Гомельском районе мужчину будут судить за снеговика с усами, в красном шарфе и с надписью “ЖІВЕ БЕЛАРУСЬ” (орфография сохранена). Сельчанин слепил его 24 декабря на своём участке. Через пять дней, когда снеговик уже давно растаял, на участок пришел участковый, чтобы составить административный протокол по ч. 1 статьи 23.34.

“Показал ему фотографию и обвинил в несанкционированном пикете, — рассказывает Еврорадио правозащитник Леонид Судаленко. — Фотографию сделали третьи лица: либо сам участковый, либо соседи. Сельчанин подозревает, что его “сдали” именно соседи”.

По словам правозащитника, мужчина никогда не привлекался к административной ответственности. За “несанкционированный пикет” путём лепки снеговика ему грозит штраф или до 15 суток ареста. Повестку в суд он ещё не получал.

фото: euroradio.fm

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».