На Полину Шарендо-Панасюк заведено уголовное дело 4 4.01.2021, 20:27

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Полина Шарендо-Панасюк

Мать двоих детей задержана.

Еще одно криминальное дело заведено на активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк.

Вчера у матери двоих детей был обыск, после чего ее задержали. Дети Полины были вынуждены поехать к бабушке, так как их отца Андрей Шарендо задержали еще 29 декабря и он только сегодня вышел из ИВС.

«На Полину заведено уголовное дело. За что - пока что не знаю. Не меня составили два протокола по 23.34 КоАП за участие в акции 8 ноября в Минске и за флаг на балконе моей квартиры. Меня будут судить 6 января», - рассказал «Белсату» Андрей Шарендо.

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