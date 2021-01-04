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В Литве сообщили, сколько виз выдали белорусам

  • 4.01.2021, 21:31
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В Литве сообщили, сколько виз выдали белорусам
фото: svaboda.org

Литва создала гуманитарный коридор для белорусов.

Литва выдала белорусам, преследуемым режимом Александра Лукашенко, 779 разрешений на въезд на свою территорию. После президентских выборов в Беларуси и волны протестов Литва создала так называемый гуманитарный коридор, передает polskieradio.pl.

Гуманитарный коридор для белорусов был создан, для того упростить процедуру выдачи виз людям, которые страдают от репрессий режима в Минске. С того момента разрешениями воспользовались 355 человек, а 76 просят о предоставление политического убежища.

Разрешение на въезд выдаёт Министерство внутренних дел Литвы. В заявлении министерства сказано, что почти каждый день чиновники подписывают разрешения, благодаря которым белорусы могут попасть в Литву.

«На данный момент ситуация ухудшилась из-за осложнений на белорусско-литовской границе, но люди подают заявки. Это означает, что Литва является для них безопасной страной», - читаем на сайте литовского МВД.

Белорусы, которые хотят приехать в Литву по гуманитарным причинам, должны заранее в литовском посольстве в Минске подать заявление для получения Шенгенской визы.

В декабре литовские власти разрешили также выдавать бесплатные национальные визы.

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