В Литве сообщили, сколько виз выдали белорусам
- 4.01.2021, 21:31
- 1,902
Литва создала гуманитарный коридор для белорусов.
Литва выдала белорусам, преследуемым режимом Александра Лукашенко, 779 разрешений на въезд на свою территорию. После президентских выборов в Беларуси и волны протестов Литва создала так называемый гуманитарный коридор, передает polskieradio.pl.
Гуманитарный коридор для белорусов был создан, для того упростить процедуру выдачи виз людям, которые страдают от репрессий режима в Минске. С того момента разрешениями воспользовались 355 человек, а 76 просят о предоставление политического убежища.
Разрешение на въезд выдаёт Министерство внутренних дел Литвы. В заявлении министерства сказано, что почти каждый день чиновники подписывают разрешения, благодаря которым белорусы могут попасть в Литву.
«На данный момент ситуация ухудшилась из-за осложнений на белорусско-литовской границе, но люди подают заявки. Это означает, что Литва является для них безопасной страной», - читаем на сайте литовского МВД.
Белорусы, которые хотят приехать в Литву по гуманитарным причинам, должны заранее в литовском посольстве в Минске подать заявление для получения Шенгенской визы.
В декабре литовские власти разрешили также выдавать бесплатные национальные визы.