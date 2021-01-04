В Турции заявили о создании прибора для диагностики COVID за 10 секунд 4.01.2021, 21:37

2,731

фото: w3.bilkent.edu.tr

Система обнаружения коронавируса основана на оптических методах.

Прибор Diagnovir способен за 10 секунд по анализу слюны диагностировать заражение коронавирусом SARS-CoV-2 с вероятностью 99%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы частного Билькентского университета в Анкаре, опубликованном на сайте учреждения.

«В отличие от широко используемых ПЦР-тестов, система основана не на репликации образцов, а на обнаружении присутствия или отсутствия вируса с помощью передовых оптических методов. В системе используются оптические и электронные модули, обеспечивающие как точное обнаружение вирусов, так и высокую селективность обнаружения <...> Мы считаем, что эта система будет широко использоваться в нашей стране и в мире как быстрый и надежный метод обнаружения вирусов», — говорится в сообщении.

Технология обнаружения вируса разрабатывалась семь месяцев и способна в будущем работать не только с SARS-CoV-2, но и с другими патогенами.

Система обнаружения основана на оптических методах, для нее разработан специальный чип обнаружения патогенов. Взятая у пациента проба смешивается со специальным раствором, а смесь капают на чип обнаружения патогена. Если в ней с помощью биосенсорного устройства обнаруживается вирус, цвет флуоресцентного свечения меняется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».