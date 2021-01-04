«Ровно в 23:34 охранники услышали: «С Новым годом! Уходи!» 4.01.2021, 22:43

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фото: nn.by

Белорусы — о встрече 2021-го в изоляторе.

Более 100 белорусов встретили Новый год на сутках по административным делам. Расспросили пару человек, вышедших из СИЗО на днях, о том, сильно ли отличался праздничный день в тюрьме от обычных будней заключенного, сообщает "Наша Нiва".

«Чокались водой из-под крана в пластиковых стаканчиках»

Антон Галанов. Фото из архива героя

Антон Галанов вышел из жодинского СИЗО третьего января: 19-летний студент первого курса Гродненского государственного университета имени Янки Купалы провел в изоляторе 15 суток за то, что сфотографировался с соседями по Малиновке на фоне бело-красно-белого флага.

— При этом по протоколу я участвовал в марше, выкрикивал политические лозунги. Свидетель на суде попутал и дату моего задержания, и место, и время — все равно дали 15 суток. Не смягчило приговор даже то, что у меня инвалидность по зрению, - рассказывает Антон.

Четверо суток парень провел на Окрестина. Один день — с сокамерником, у которого подтвердился коронавирус, его впоследствии забрали. В среду их перевезли в Жодино. Передачи никто из новеньких получить уже не успел.

— Повезло, что волонтеры дали хотя бы зубные щетки, туалетную бумагу и немного печенья, — рассказывает парень.

Передача от родственников пришла как раз перед Новым годом — 30 декабря, но, как вспоминает Антон, ее почему-то весь день и ночь держали под дверью и отдали только 31-го.

— Родственники положили нам сыр, колбасу. Из новогоднего — немного мандаринов и салфетки с зимними узорами. Письма мне все 15 суток не отдавали, хотя знаю, что их писали. Мы сами 31 декабря передали на волю поздравления для своих — с теми, кто как раз выходил раньше на свободу.

31-го, ближе к отбою в 22.00, ребята (в камере было 10 человек) сели за стол, украсили его салфетками, разложили свое «богатство».

- В передаче оказались одноразовые стаканчики. Мы налили в них воды из-под крана и «чокались», произнося тосты: «чтобы Новый год был лучше старого», «за перемены», «чтобы не встречаться больше в подобных местах»… Девушки из соседней камеры начали петь «Муры» и всякие новогодние песни вроде Jingle Bells. А где-то в 23.34 (видимо, в одной из камер смогли узнать о времени) в СИЗО раздался крик: «Уходи! С Новым годом! Ура!»

Охранники, конечно, офигели от такой наглости. Начали делать замечания, всех успокаивать. Один сотрудник попросил: «Давайте хотя бы Новый год встретим вне политики».

Антон также рассказывает, что они слышали, как после 00.00 гремели салюты.

- В какой-то момент даже показалось, что пару залпов было совсем рядом с СИЗО. Мы решили — это, чтобы поддержать нас.

1 января никаких послаблений для осужденных не было — подъем в 6.00 и все по расписанию. Правда, как отмечает собеседник, еда была куда лучше, чем обычно: на завтрак дали рис, на обед был вкусный борщ, мяса дали нетрадиционно много. Складывалось впечатление, что повар как будто специально постарался.

— На свободе меня встречали не только родственники, но и соседи во дворе. С фейерверками и шампанским. Так что праздник для меня продолжился. Правда, большим праздником было снова спать на своем диване с выключенным светом, — говорит Антон. — Знаете, одно из моих хобби — историческая реконструкция. И я активно собирал старую форму милиционеров, еще советскую даже. А теперь даже не знаю, что с этим делать. Одевать ее после выборов точно не хочется — честно признается юноша.

«Этот Новый год я запомню навсегда»

38-летний Владимир Плохотников занимается разработкой интернет-магазинов. Его схватили недалеко от метро Партизанская 20 декабря — в своем родном районе.

Владимир Плохотников. Фото из архива героя

Основную часть своих суток он также отбыл в Жодино, вышел на свободу 2 января.

— Никаких послаблений в честь праздника нам не делали. Даже не вывели погулять, хотя мы очень просили (за 13 суток я дышал свежим воздухом только один раз). Хотя вот душ мы, наконец, дождались 31 декабря. А так — все, как обычно: туалет без дверей, соответствующие запахи и охранники, которые светили лазером в глаза, чтобы мы не сидели на кроватях (на скамейке на всех места не хватало, приходилось стоять).

Поднять себе настроение удалось только передачами, из которых и сложился праздничный стол.

— Ближе к полуночи мы слышали, как какие-то люди кричали под тюрьмой: «С Новым годом!» Было очень приятно.

Утром 1 января мы снова разбавили традиционный рацион нашими передачками. Поздравили друг друга. Необычные у меня эмоции от встречи Нового года в тюрьме — будет что вспомнить. И такое точно не забудешь.

2-го января на свободе Владимира встречала толпа близких людей.

— Было очень приятно, что столько человек приехали меня встретить. И с подарками! А дома меня ждал праздничный стол и еще порция подарков под елкой.

Ближайшие праздники Владимир проведет дома, так как заболел за решеткой коронавирусом.

«Из салфеток сделали новогоднюю елку»

33-летний директор фирмы по реставрации Максим Каравай также оказался в Жодино.

Максим с семьей

фото: nn.by

— Забрали 20 декабря прямо возле подъезда в Минске. Пока я вел разговор с бабушкой, которая поддерживает режим Лукашенко, неизвестные выбежали из буса и меня забрали: на 12 суток по известной статье 23.34.

В камере с Максимом были несколько айтишников, преподаватель высшей математики, ученый, инженер, спортсмен, а также один мужчина, сидевший за кражу.

— Самым тяжелым для меня было спать с включенным светом. На вопрос, почему так, нам ответили: «Чтобы вам не было здесь сладко». В камере была антисанитария, повсюду — плесень и ужасный запах. Правда, через несколько дней пребывания в Жодино мы получили мыло и уже вымыли все, до чего дотянулись. Кроме этого, нам не оказывали медицинскую помощь — у некоторых сокамерников чувствовалась температура, мы просили лекарства или хотя бы кипяток, но несколько дней нас игнорили. Только под самый Новый год выделили две таблетки парацетамола на десять человек.

31 декабря ребятам дошла первая передача. Переписка при этом блокировалась полностью.

— У нас получился настоящий праздничный стол, так как до этого местную еду отчасти выбрасывали — она была невкусная. Из салфеток мы сделали новогоднюю елку. Несмотря на отбой в 22:00, мы ближе к 00:00 перестукивались и кричали друг другу «Жыве Беларусь!». Мы знали, что где-то рядом с нами в Жодино Мария Колесникова и Сергей Тихановский, поэтому рассчитывали, что кто-то захочет прийти поздравить их под тюрьму. Так и произошло: ночью мы услышали снаружи и звук от фейерверков, и крики «Жыве Беларусь!». Самый интересный день в тюрьме получился. Что касается желаний, то загадали мы все равно: то, чего хочет вся страна, — рассказывает Максим.

Отдельное спасибо Максим попросил передать волонтерам, которые и в праздники помогали родственникам с передачами.

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