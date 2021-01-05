«Скручивают пробег бессовестно и постоянно» 2 5.01.2021, 8:26

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Перекупщик рассказал о том, как готовятся авто к продаже в Беларуси.

Перекупщики часто ассоциируются с чем-то негативным. Журналисты av.by встретились с профессиональным «охотником» за автомобилями, чтобы выяснить, правдивы ли слухи про перекупов или это старые байки из 90-х. Герой видеоролика рассказал все о подготовке машины к перепродаже, а также поделился хитростями и уловками нечестных продавцов.

А для того, чтобы не обжечься при покупке авто, мы расспросили профи в этом деле о том, на что стоит обращать внимание при знакомстве с машиной. Как оказалось, то, на что чаще всего смотрят белорусы, мало о чем говорит. «Обычно же что первым делом делают? Открывают капот и выискивают там что-то. На другое надо обращать внимание в первую очередь». На что же? Обязательно посмотрите наше первое видео, чтобы быть подготовленным к встрече с ветераном белорусской «вторички»!

Во втором видеосюжете вместе с нашим героем мы проверили, есть ли на av.by те самые перекупы и как их можно вычислить даже по объявлению. А также услышали новую порцию страшилок: переваренные лонжероны, крыша от другого авто и стеклоткань под шпатлей на арках. «Покупатель же как сорока: он любит все блестящее и красивое», — утверждает наш собеседник. Да не все то золото, что блестит...

Диалоги получились увлекательными и откровенными. Мы не только изучили хитрости и уловки перекупщиков, но и ответили на один очень важный вопрос: может ли такой бизнес быть прозрачным и честным?

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