Популярный доктор рассказал, каким тестам на коронавирус можно доверять 1 5.01.2021, 8:37

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Не все так однозначно.

Популярный украинский врач Евгений Комаровский на своем сайте ответил на вопрос: «Каким тестам на ковид можно доверять, чтобы понять, переболел или еще нет?».

— Вот раньше говорили, что самый крутой бизнес — это оружие, нефть, наркотики, а сегодня я четко понимаю, что самый крутой бизнес — это тесты. Ну просто золотое дно. Люди, занимающиеся тестами, могут купить любые проверяющие организации и дать по голове любому доктору, который говорит то же, что я сейчас. Но главный вопрос в другом: для чего люди делают тесты? Для того, чтобы при положительном ПЦР государство могло провести в полном объеме противоэпидемические мероприятия — выявить контактных, обеспечить изолирование того, кто заболел. К сожалению, государство всем этим не занимается.

Вы пришли в лабораторию, сдали тест, и у вас положительный ПЦР. Ну и что из того? Вам скажут — идите домой, самоизолируйтесь. И вы поедете в городском транспорте после вашего положительного ПЦР домой, попутно распространяя вирус. Отсюда что следует? Разве от результата ПЦР зависит лечение? Нет. Лечение зависит от симптоматики. И опять-таки наличие или отсутствие антител, выявленных с помощью ИФА-тестов, ни о чем не говорит. Человек может перенести явно коронавирусную инфекцию и иметь отрицательные анализы. У меня в окружении есть люди, которые по симптоматике явно перенесли коронавирусную инфекцию, но в одной лаборатории антитела у них обнаруживают, а в другой в тот же день — нет.

Меня что волнует? Хочу знать, какой орган в государстве контролирует лаборатории! Почему мы с вами не имеем регулярных отчетов о том, где и какой процент результатов — ошибочный? Почему не выявляют такие лаборатории и не обнародуют данные? Знаю, что в США этим занимаются регулярно. У нас ни одного исследования на эту тему не вижу.

Сейчас нужно понять главное: ни вы, ни ваши врачи не должны рассматривать любые тесты как догму. Количество людей, которые продают тесты с любыми нужными вам результатами, очень велико. Я не понимаю, почему до сих пор эти тесты, особенно ПЦР, рассматриваются как основание для каких-либо разрешений. У вас отрицательный ПЦР — значит, вы можете куда-то лететь. Но при явном коронавирусе ПЦР в 30% случаев — отрицательный. Весьма вероятна ситуация, когда в самолете, где типа у всех отрицательные ПЦР, около 30% могут быть с вирусом. Казалось бы, умные люди, развитые страны… Это лишний раз наводит меня на размышления о том, что с коронавирусом все решения — не медицинские, а или политические, или бизнес-решения. И надо учиться со всем этим жить, и маневрировать, и делать правильные выводы, и действовать самим правильно, чтобы не пострадать.

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