Что не так с личными финансами белорусов? 1 5.01.2021, 9:57

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Пять важных фактов.

Нацбанк опубликовал результаты исследования финансовой грамотности белорусов.

Исследования зафиксировали ряд моментов, которые вызывают тревогу — Naviny.by отобрали пять основных.

Факт 1: каждый пятый белорус не ведет личную бухгалтерию

Несмотря на то, что граждане понимают важность контроля семейного бюджета, 20% участников опроса не занимаются учетом своих доходов и расходов.

Чуть менее 36% опрошенных не ведут таких записей и только в общих чертах понимают, сколько денег получают и тратят. Детальной фиксацией доходов и расходов занимаются только 15% респондентов.

Около 24% опрошенных стараются учитывать свои финансы, но делают это несистематически и неподробно.

Факт 2: каждый третий белорус не имеет финансовой цели

Около 64% белорусов ставят перед собой определенные финансовые цели, выяснили социологи.

Прежде всего, граждане хотят приобрести жилье, купить автомобиль, сделать ремонт — участники опроса планируют сделать это лично или вместе с членами своей семьи.

Однако примерно каждый третий опрошенный белорус не имеет финансовых целей.

«Возможно, это связано с непониманием важности финансового планирования и отсутствием необходимых знаний в данной области. Это подтверждают и данные исследования, согласно которым каждый пятый опрошенный проявляет заинтересованность в повышении уровня финансовой грамотности по вопросам ведения бюджета, а каждый шестой — по вопросам финансового планирования», — отмечают специалисты.

При этом около 17% опрошенных, которые поставили перед собой финансовую цель, не имеют плана или стратегии ее достижения.

Факт 3: каждый четвертый белорус живет от зарплаты к зарплате

Выяснилось также, что большинство граждан не планируют финансовую составляющую своей жизни на долгосрочную перспективу.

Горизонты финансового планирования у белорусов, как правило, небольшие и составляют от одного до трех месяцев.

Большинство опрошенных (около 38%) планируют свой бюджет только на один месяц, около 12% — до трех месяцев, около 11% — более трех месяцев. Каждый четвертый белорус, который участвовал в опросе, не планирует свои расходы и доходы. Эти люди придерживаются стратегии поведения «от зарплаты к зарплате».

Факт 4: только 4% белорусов откладывают деньги на жизнь после пенсии

Около 27% граждан считают, что им нужно откладывать деньги на будущую пенсию, а не рассчитывать на государство.

Но при ответе на вопрос, откладываете ли вы деньги на будущую пенсию, только 3,7% отметили, что делают накопления на жизнь после достижения пенсионного возраста.

Из тех, кто откладывает деньги на будущую пенсию, чуть более 36% респондентов пользуются программой накопительного пенсионного страхования.

Таким образом, большинство белорусов не откладывают деньги на будущую пенсию. При этом, по мнению 37% опрошенных, чтобы делать накопления на пенсию, необходимо иметь больше денег.

Факт 5: каждый пятый белорус поддается влиянию рекламы

Опрос показал, что большинство наших граждан в целом демонстрируют ответственное отношение и поведение при совершении покупок.

Тем не менее, примерно каждому третьему опрошенному при совершении покупок приходилось «часто» и «время от времени» жалеть о спонтанной покупке, покупать на акциях ненужные товары из-за низкой цены.

При этом 28% опрошенных покупали понравившиеся ненужные вещи и оказывались в долгах после покупки той или иной вещи, поскольку неверно оценили свои возможности при ее приобретении.

Каждый пятый респондент совершал незапланированные покупки под воздействием рекламы, советов консультанта в магазине.

Чуть менее 20% белорусов покупали ненужную вещь под влиянием импульса или настроения.

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