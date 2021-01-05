В космосе нашли возможные «порталы» в отдаленные районы Вселенной 4 5.01.2021, 9:59

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В теории, космический корабль может пройти сквозь такие порталы.

Ученые нашли в космосе возможные «порталы» в отдаленные районы Вселенной. Ими могут быть некоторые сверхмассивные черные дыры в центре галактик. Об этом сообщает журнал Monthly Notices of the Royal Society (перевод — lenta.ru).

Ученые выяснили, что черные дыры в очень ярких галактиках могут быть входами в эти «порталы» или «кротовые норы» (wormholes). В теории, космический корабль может пройти сквозь такие порталы. Однако они окружены интенсивной радиацией, что сводит к нулю шансы экипажа на выживание.

Сходство «кротовой норы» и черной дыры заключается в том, что они обладают чрезвычайно сильной гравитацией. Однако, как полагают ученые, тело не может выйти из черной дыры, попав за горизонт событий, в то время как у «кротовой норы» должен существовать выход где-то в другой части космоса.

Таким образом, отмечают эксперты, столкновение двух тел внутри кротовой норы на снимках из космоса выглядели бы как взрыв. То есть, активное галактическое ядро (AGN), которое казалось таковым ранее, на деле может быть входом в «портал».

Физик Михаил Пиотрович подчеркивает, что ученые пока мало что знают о внутренней структуре «кротовой норы». Более того, они даже не уверены, что такое явление вообще существует. Кроме того, ближайший похожий на нее объект находится на расстоянии 13 миллионов световых лет, так что в обозримом будущем человеку вряд ли удастся ее достичь.