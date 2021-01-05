Иран захватил южнокорейский танкер 5.01.2021, 10:23

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Сеул направил военный спецназ к месту инцидента.

Иранские военные захватили танкер-химовоз под флагом Южной Кореи в водах Ормузского пролива и задержали его команду. Официальный Сеул потребовал немедленного освобождения.

Как сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ, гвардейцы Стражей исламской революции задержали судно за загрязнение Персидского залива химическими веществами. Танкер Hankuk Chemi якобы перевозил 7 200 тонн этанола.

Также выяснилось, что среди задержанных членов экипажа – граждане Южной Кореи, Индонезии, Вьетнама и Мьянмы. По данным МИД Южной Кореи, на корабле было 20 членов экипажа.

На запрос Reuters в Пятом флоте ВМС США, базирующемся в Бахрейне, заявили, что знают об инциденте и следят за ситуацией.

В то же время CNN сообщает, что южнокорейское подразделение по борьбе с пиратством, дислоцированное в Ормузском проливе, направлено в район инцидента.

Инцидент произошел накануне ожидаемого визита в Тегеран замминистра иностранных дел Южной Кореи. Во время визита Иран хочет обсудить высвобождение 7 миллиардов долларов, замороженных в южнокорейских банках из-за санкций США.

Напомним, накануне стало известно, что Иран запустил процесс обогащения урана до 20% на ядерном объекте в Фордо. До этого Иран обогащал свой уран до уровня чуть менее 5 процентов, даже несмотря на то, что соглашение 2015 года ограничивает его 3,67 процента.

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