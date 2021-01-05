Россияне массово игнорируют вакцину «Спутник V» 3 5.01.2021, 10:37

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Вакцинация в РФ провалилась.

В Петербурге из 25 тыс. доз российской вакцины от коронавируса оказались востребованы лишь 5 тысяч. Оставшиеся 20 тыс. доз до сих пор стоят на складе — желающих привиться нет, заявил вице-губернатор Евгений Елин, пишет «Guildhall».

Он полагает, что причиной тому — «недостаточное информирование» населения. «Идут граждане, но не так активно, как мы ожидали. Надо больше информировать», — считает Елин.

Вакцинация от коронавируса началась в России в декабре. Она производится якобы на добровольной основе, однако, как пояснили специалисты, в ряде случаев может оказаться обязательной. При отказе от вакцинации могут отстранить от работы, выполнение которой связано с риском инфекционных заболеваний. Это могут быть, в частности, сотрудники сферы услуг, медицинских и образовательных учреждений.

Согласно опросу портала SuperJob, только треть россиян готова в ближайшее время сделать прививку от нового коронавируса, если бы была такая возможность, а большинство — 70% — не стали бы вакцинироваться. Лишь 9% россиян однозначно готовы сделать прививку, чуть больше таких (13%) среди людей от 45 лет и старше. Скорее склоняются к вакцинации 21% опрошенных, среди молодежи до 24 лет таких чуть больше — 23%. Мужчины больше, чем женщины, хотят пройти вакцинацию — 37% и 21%.

Среди 70% тех, кто прививку делать не хочет, 42% однозначно не считают это целесообразным, а 28% признались, что, скорее всего, не будут вакцинироваться. При этом наиболее скептически к прививкам относятся респонденты 35-44 лет (74%). Также оказалось, что женщины настроены более скептически, чем мужчины, к идее вакцинации — 79% и 63%.

Ранее депутат российской государственной думы Валерий Гартунг участвовал в испытании новой вакцины от коронавируса «Спутник V» и позже заболел COVID-19. Также российская пропагандистка заболела COVID-19 после вакцинации.

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