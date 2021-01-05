Владимир Милов: Новая волна недовольства приведет к еще более масштабным протестам в Беларуси 5.01.2021, 10:52

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Владимир Милов

Белорусы проявляют невиданное упорство.

Российский оппозиционный политик и блогер Владимир Милов рассказал «Радыё Свабода» об ошибках Лукашенко и Путина, уроках белорусской мирной революции для демократической оппозиции России, новом типе диктатуры и санкциях, которые могут помочь.

- У белорусов впереди непростой год. Как вам видится, какие испытания ждут белорусов в 2021 году?

- В Беларуси сложные времена. И в Новый год, несмотря на то, что праздновали, мы упоминали о белорусах. Мы о вас постоянно думаем и желаем как можно быстрее победить эту отвратительную диктатуру. Я убежден, что это случится, но вы сами видите, что ситуация затягивается.

Происходящее можно охарактеризовать термином "боевая ничья". С одной стороны, Лукашенко удалось пока удержаться с помощью беспрецедентных и крайне жестоких репрессий. В Европе мы такого не видели со времен югославских войн. Это гораздо жестче, чем то, что мы наблюдаем в России. Мы знаем, что обычно вы нас опережаете, и все белорусские техники начинает применять Путин вслед за Лукашенко. С другой стороны, видно, что сломить дух белорусского общества Лукашенко не удалось. И хотя таких масштабных протестов, как в августе и сентябре, мы сейчас не видим, с другой стороны, мы видим, что общество эту власть не принимает. Мы видим нарастающие экономические сложности у Лукашенко. И видим что он побежал под крылышко к Путину, чтобы тот его спас от всех этих трудностей. Путин тоже не хочет полностью за него "впрягаться". Денег он дал мало. Масштабной помощи не дал, в основном моральную поддержку, и этого точно недостаточно.

Долго так тянуть Лукашенко не сможет, если вся страна против него, сложности в экономике, международные санкции. Через некоторое время, по логике развития диктаторских режимов, это начнет сыпаться. В этой ситуации я хотел бы еще раз белорусам пожелать выносливости и выдержки. Придется проявить терпение, но мне кажется, что этого и так достаточно. Люди показывают, что они не готовы сдаваться, их не сломить, несмотря на беспрецедентное насилие.

- А возможен ли такой негативный сценарий - полностью закрытая страна, до этого большая волна эмиграции, разрушенная экономика, зарплаты по 5-10 долларов, повальный террор, такая условная Северная Корея в центре Европы. Возможно ли такое?

- Это вряд ли возможно. Несмотря на всю внешнюю политическую закрытость Беларуси, это экономика, которая очень сильно зависит от отношений со внешним миром. Прежде всего, режим Лукашенко черпает свои финансы с доходов нескольких крупных экспортно ориентированных предприятий. Что будет с экономической ситуацией? Про инвестиции можно забыть. Мы будем видеть очень серьезный отток капитала. Много лет обсуждают, придет ли крупный российский бизнес в Беларусь. Я убежден, что в такой ситуации не придет.

Даже все крупные государственные корпоративные магнаты видят, насколько ситуация нестабильная, понимают, что их приход сейчас, расширение экспансии инвестиций в Беларусь будет восприниматься обществом негативно, как поддержка Лукашенко. Во-вторых, это инвестиции в политически нестабильный режим, который вот-вот рухнет. Кроме того, мы видим, что продолжается отток денег из банков, что передовые отрасли, собственники и сотрудники компаний продолжают уезжать из страны.

Это влечет за собой весомый эффект, потому что вымывается верхний средний класс, в результате спрос на товары и услуги будет падать. Это воронка, в которую неизбежно при временном удержании Лукашенко во власти экономику будет засасывать. Это значит, что будут беднеть все более широкие слои населения, и неудовлетворенность ситуацией перекинется даже на тех, кто сегодня ведет себя относительно нейтрально. Кроме политического недовольства и желания перемен и смены власти, Лукашенко получит второй удар в виде недовольства по чисто социально-экономическим причинам со стороны тех слоев населения, которые были к нему более-менее лояльны. Экономика — это ключ к развитию ситуации. За несколько месяцев мы увидели, что инструментов, чтобы улучшить экономическую ситуацию, стабилизировать ее, у Лукашенко нет.

Нужно проявить терпение. Лукашенко думает, что можно всех пересажать — и это все как-то само собой рассосется. Так не будет. Очень важно понимать, что такие режимы, какими бы жесткими они ни были, не выживают в условиях таких экономических трудностей. И чтобы удержаться, им нужен совсем другой уровень брутальности. Я убежден, что вариант Северной Кореи здесь невозможен. Мы не видели примеров, чтобы в современном мире можно было построить вторую такую жесткую диктатуру. Это будет означать, что в ближайшие месяцы Лукашенко ждет новая волна недовольства. Я думаю, что в какой-то момент это приведет к еще более масштабным протестным акциям, чем мы видели в первые 2-3 месяца.

- Давайте поговорим о роли Кремля, о прямой и косвенной поддержке Путина и угрозе независимости Беларуси. Что вас больше всего тревожит в позиции властей России относительно Лукашенко и Беларуси?

- Меня тревожит тот факт, что Путин вообще сидит у нас в Кремле. К чему он ни прикоснется, это всегда приносит серьезные проблемы. Для Путина эта магнитуда протеста оказалась абсолютно неожиданной. И теперь он не понимает, как ему быть. Он чувствует, что вписываться по полной за Лукашенко не нужно; с другой стороны, по инерции не может ему не помочь как союзнику-диктатору, как человеку, которому противны народные мирные демократические революции. Он зажат между этими противоречиями. В итоге дает помощь в режиме «по чайной ложке на час».

За полгода мы увидели всего два транша российских кредитов по 500 миллионов долларов. Это капля в море. Пока эти деньги шли собственно на погашение долгов Беларуси перед Россией за газ. Думаю, сейчас он решил ждать, пока Лукашенко подавит протесты. Я думаю, что этого ждать наивно. Этого не будет. Протест продолжится. Лукашенко в этой ситуации оставлен сам на себя, и здесь очень много будет зависеть от того, как европейцы будут действовать.

Если будут объявлены санкции против столпов белорусской экономики, и если они перекроют Лукашенко канал получения крупных экспортных доходов и внесут в санкционные списки крупнейшие предприятия, такие как «Нафтан» или «Беларуськалий», — это может поставить Лукашенко в очень сложное положение. Тут многое зависит не от Путина, а от того, что будет Европа делать. Путин, когда что-то случается, всегда скрывается. И здесь он занимает позицию ожидания.

- Есть распространенная теория, что Беларусь для России-своеобразный полигон для отработки авторитарных технологий, приемов, решений — изменение Конституции, способы нейтрализации оппозиции, референдума. Власти России смотрят, как это делает Лукашенко, потом делают это у себя менее грубо и с учетом замеченных ошибок. Если Путин решит в пятый раз баллотироваться на пост президента в 2024 году, он может рассматривать ситуацию в Беларуси как возможный сценарий борьбы с несогласными в России. Какие лукашенковские ошибки Путин не захочет повторить?

- Я думаю, что у нас это будет раньше. Я ожидаю подобного развития событий вокруг выборов в Государственную Думу в 2021 году. Мне кажется, это не вопрос их ошибок, а вопрос их инстинктов. Если они понимают, что страну они уже проиграли и поддержки не вернуть, у них начинается животная реакция. Они свой страх хотят перебить, запугав всех остальных. Скорее всего, будет мандат на экстремально жесткие действия, показательную жестокость, чтобы запугать всех остальных. Тактика запугивания во многих аспектах перенимается Путиным. Когда ситуация в обществе доходит до критической точки, это не работает, люди продолжают сопротивляться. И все равно на Новый год смотрят у нас Навального, у вас — Тихaновскую, а обращения Путина и Лукашенко — с дизлайками все.

- А какие уроки белорусского мирного протеста важны для российской демократической оппозиции?

- Мы имеем дело с новым типом диктатур. Коммунистические диктатуры 30 лет назад были готовы подавлять ограниченное сопротивление и диссидентов, но они оказались не готовы к тому, когда все население выходит. Теперь мы имеем дело с более продвинутым и более жестким типом диктатур, которые знают, что население против, и готовятся к таким событиям заранее. Они готовы воевать против всей страны. Нам нужно быть готовым к этому и не искать быстрых рецептов, понимать, что против этого только терпение и выдержка.

Диктатор долго так существовать не сможет. Мы очень рады видеть, что белорусы понимают, что это не вопрос нескольких дней, недель и, может, месяцев. Нужно проявлять упорство, как бы тяжело ни было. Это очень важный урок и для России, и для российской демократической оппозиции.

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