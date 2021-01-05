Reuters: Саудовская Аравия и ее союзники отменяют блокаду Катара 5.01.2021, 10:56

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Глава МИД Кувейта выступит посредником между Катаром и его соседями.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет во вторник, 5 января, подпишут соглашение о нормализации отношений с Катаром, прерванных в 2017 году из-за обвинений в поддержке терроризма.

По данным Reuters, соглашение о восстановлении экономических и дипломатических связей, а также снятии блокады с Катара, будет заключено в Эр-Рияде в ходе 41-го саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Согласно сообщению, при подписании документа будет присутствовать старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Глава МИД Кувейта Ахмед Нассер ас-Сабах выступит посредником между Катаром и его соседями.

Саудовская Аравия также приняла решение открыть перед саммитом закрытые 3,5 года границы с Катаром, включая единственную сухопутную границу.

4 января сообщалось, что первое в этом году заседание министров ОПЕК+, где будет решаться дальнейшая судьба сделки по сокращению добычи, снова оборачивается раздором. Технический комитет нефтяного альянса во главе с Саудовской Аравией и Россией по итогам состоявшихся в воскресенье онлайн-переговоров не смог вынести рекомендацию для министров, которым предстоит решить, нужно ли увеличивать поставки с февраля.

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