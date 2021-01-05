Что подорожает в Беларуси в связи с новым Налоговым кодексом 1 5.01.2021, 11:25

В списке — лекарства и очки, выезд за границу, услуги репетиторов и даже котята.

С 1 января в Беларуси вступил в силу новый налоговый кодекс, а вместе с ним власти повысили много разных налоговых платежей — от НДС до подоходного налога. В итоге можно ожидать роста цен на лекарства и другие товары. Власти объяснили такие меры «пополнением доходов, которые отдали в систему здравоохранения», подразумевая коронавирус. Ожидается, что от повышения налогов бюджет страны станет богаче примерно на 1 млрд рублей, пишет kp.by.

— Это отдельные виды продовольственных товаров, потребительских товаров и лекарственных средств. Это не должно допустить роста, плюс контрольные действия со стороны Минздрава и МАРТ, а с другой стороны — это пополнение доходов, которые мы в полном объеме отдали в систему здравоохранения, — сказал эфире ОНТ министр финансов Юрий Селиверстов. — С учетом всех источников, которые могут быть, в том числе и повышение подоходного налога временно (часть этих мер являются временными на период пандемии), где-то по всей стране эти льготы, в том числе по НДС, дадут до миллиарда рублей.

Рассказываем, что подорожало (и не только) в Беларуси с 2021 года.

Импортные лекарства, очки и ортопедические товары

С 1 января увеличится налог на добавленную стоимость (НДС) на ввоз некоторых лекарств, медицинских товаров, продовольственных и детских товаров. Из-за этого с 1 января подорожают новые ввозимые в страну партии таких товаров, а с 1 февраля пересчитают в сторону повышения и уже имеющиеся в аптеках и магазинах. Есть шанс, что подорожание коснется не только импортных лекарств, но и белорусских, которые имеют импортные компоненты. Тоже самое – с платными анализами и обследованиями, в которых используются не белорусские реагенты.

Список медизделий и лекарств, которые ранее освобождались от НДС, очень большой. Туда входят активированный уголь, спиртовые настойки, средства для гигиены полости рта и зубов, линзы и оправы для очков, растворы для контактных линз. Кроме того, к ним относился компрессионный трикотаж, ортопедические изделия, кресла-коляски, противопролежневые матрацы и многие другие товары.

Кроме того, с 10% до 20% подняли НДС на импортные продовольственные и детские товары, за исключением социально-значимых. То есть, молоко, рыба и мясо, детские пеленки, подгузники и школьные принадлежности не должны подорожать. А вот многие другие товары из списка (смотрите 118−120 страницы кодекса) логично станут дороже. При этом власти обещают следить за тем, чтобы не было необоснованного повышения цен.

Теперь нужно заплатить подоходный налог с кешбэка

С 1 января 2021 года прекратила действовать льгота по подоходному налогу в отношении «кешбэка» (возврат сумм покупки на карту), которая действовала с 2014 год. Это значит, что с дохода в виде кешбэка человек должен будет уплатить 13% государству.

— В связи с непродлением Указа Президента № 493, согласно которого банк выплачивает клиентам мани-бэк (кэшбэк) не превышающий 2% без взимания подоходного налога, с 1 января 2021 со всей суммы начисленного мани-бэка будет удерживаться подоходный налог 13%. Доходы учитываются по дате выплаты. Так как мани-бэк за декабрь будет выплачиваться в январе, то из суммы мани-бэк за декабрь будет удержан налог 13%. Т.е. уже в январе вам на счет придет сумма мани-бэка за минусом 13%, — сообщил «Альфа Банк».

Налоги для репетиторов, ведущих свадеб, тамады, уборщиков и маникюрщиков

Для большинства «офисного планктона» и работяг заводов ничего нового не предвидится, изменения по налогам коснуться физлиц и ипэшников, которые уплачивают единый налог. Список таких работников обширен и занимает пять страниц обновленного кодекса (смотрите с. 113-117). Например, вырастут ставки единого налога для тех, кто занимается строительными работами (маляры, штукатуры, установщики окон, дверей и т.д.). Для каждой области его размер отличается, например, в Минске он составлял 117 рублей, а теперь стал 143 рубля. Тамада будет платить за свою работу 127 рублей в месяц, репетитор – 40, швея – 66, маникюрщик и парикмахер - 111, разводчик котят или щенков – 46 рублей в месяц.

Люди, сдающие квартиры в аренду, также станут платить больше налогов. Максимальная ставка налога физлиц в Минске составит 34,3 рубля (была 32,5 рубля) за каждую жилую комнату. В областных центрах налог за сдачу квартир в аренду подняли до 32,2 рубля, а гаражей — до 8,9 рубля. Самое большое подорожание (более 40%) – для жителей Полоцка и Орши (с 15 до 21,1 рубля).

Досталось даже айтишникам из ПВТ, для которых на 2 года (до 1 января 2023-го) убрали ставки льготного подоходного налога в 9%, теперь они будут платить наравне с другими работниками – 13%. Полученные таким образом суммы власти обещают отправить на борьбу с коронавирусом. IT-сфера возмущена, ведь декрет 2017 года «О развитии цифровой экономики» гарантировал специальный «льготный» режим ПВТ до 1 января 2049 года. Именно это во многом помогло привлечь инвестиции и прославить Беларусь в мире в качестве «силиконовой долины».

Но есть и хорошие новости. Например, от уплаты подоходного налога освободили родственников умерших работников (и при этом членов профсоюза), которые получили матпомощь от профсоюза. Напомним, ранее мы писали о том, как человек получил 5 000 рублей от профсоюза медработников за умершую от COVID-19 маму-врача, но из суммы вычли подоходный налог - 631,8 рубля.

Появился транспортный налог и налог за выезд за границу

Эпопея с дорожным сбором длилась не один год: власти долго не могли решить, стоил привязать его к техосмотру или нет. В итоге решили привязать, но многие автовладельцы отказывались от прохождения техосмотра из-за необходимости вместе с ним уплачивать "дорожный сбор" (госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении).

А с 1 января все поменялось: дорожный сбор отменили, вместо него ввели транспортный налог, который не связан с техосмотром. Размер транспортного налога ниже «дорожного сбора» и зависит от массы автомобиля: 40 рублей за мотоцикл, 61 рубль за легковушку до 1,5 тонны, 223 рубля – за авто более трех тонн. Кроме того, для пенсионеров и инвалидов группы предусмотрены скидки по налогу – 5% и 25% соответственно. Те, кто ранее оплатил дорожный сбор, не будут платить транспортный налог до истечения срока ее действия.

Вместе с этим местным властям разрешили с 1 января взимать сбор за выезд за границу на машине до трех базовых величин (до 87 рублей). Платить придется владельцам легковушек при каждом выезде за границу через пункты пропуска. Пока не ясно, все ли области введут такой сбор и введут ли вообще. А пока при выезде за границу (правда, с 21 декабря сделать это белорусам стало практически невозможно) нужно иметь зеленую карту, минимальная стоимость которой – 30 евро.

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