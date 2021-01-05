Израиль одобрил еще одну вакцину от коронавируса 1 5.01.2021, 11:40

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Будет закуплено шесть миллионов доз.

Правительство Израиля одобрило использование на территории страны вакцину от коронавируса COVID-19 производства компании Moderna, сообщает nv.ua.

Данная вакцина является уже второй, одобренной на территории Израиля

«Это третье государство, которое одобряет использование вакцины компании Moderna от коронавируса, и первое за пределами Северной Америки. Я хочу поблагодарить министерство здравоохранения Израиля за усилия, поскольку их команда неустанно работала вместе с нашей, чтобы своевременно дать разрешение на поставку вакцины. Мы надеемся, что в ближайшие дни, недели и месяцы наша вакцина получит разрешение и на других рынках», — сообщили в компании Moderna.

Израиль готов закупить 6 миллионов доз вакцины Moderna. Поставки должны начаться в ближайшие дни.

Ранее страна также одобрила использование вакцины компаний Pfizer/BioNTech. В данный момент Израиль вакцинировал более 13% населения.

За все время пандемии было обнаружено более 400 тысяч инфицированных. В Израиле от коронавируса скончались 3307 человек.

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