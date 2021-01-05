Белорусские банки потеряли прибыль 5.01.2021, 11:47

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Финансовые итоги года для банковского сектора они оказались нерадостными.

Регулятор опубликовал финансовые показатели банков на 1 декабря. Прибыль системы за 11 месяцев снизилась по сравнению с 2019 годом на 13,5% — до 943,8 млн BYN, пишет сайт banki24.by.

Понятно, что цены в 2020 году не стояли на месте. Поэтому корректнее сравнивать прибыль не в номинале, а с поправкой на инфляцию. Рост цен в целом по экономике отражает дефлятор ВВП. С учетом этого показателя реальная прибыль банков Беларуси просела на 22,8%.

Еще более печальная картина открывается, если сравнить прибыль 2019 и 2020 годов в долларовом эквиваленте. Долларовая прибыль в прошлом году составила 522,2 млн USD, а в текущем — 389,3 млн USD. В относительном выражении разница достигает 25,5%.

Эффективность работы коммерческих банков отражают такие индикаторы, как рентабельность активов и капитала. Рентабельность активов — это соотношение среднего размера активов банка и его прибыли за период времени, рентабельность капитала — соотношение капитала и прибыли.

В 2020 году средняя рентабельность активов банков РБ составила 1,1% (против 1,4% в 2019-м), рентабельность нормативного капитала — 8,3% (против 10,2%). Заметно, что рентабельность банков снизилась. Это произошло несмотря на пруденциальные послабления от НБРБ, которые действуют с весны.

По сравнению с 2019 годом ухудшилось качество активов банков. Размер необслуживаемых активов на 1 декабря 2020 года составил 3,393 млрд BYN, а годом ранее был равен 2,731 млрд BYN. И это с учетом послаблений от Нацбанка!

Выросла доля токсичных активов: если на 1 декабря 2019-го она достигала 4,7%, то на 1 декабря 2020-го — 4,8%. При этом международные рейтинговые агентства и независимые белорусские экономисты указывают, что показатель необслуживаемых активов не в полной мере отражает качество активов банковского сектора.

В 2020 году усилилась валютизация активов и пассивов банков. На 1 декабря доля валютных активов составила 52,5% (против 50,5%), валютных пассивов — 52,6% (против 50,6%).

Раз в квартал власти обновляют данные о закредитованности населения. По состоянию на 1 октября 2020 года соотношение долга домашних хозяйств и ВВП РБ поставило новый рекорд — 10,9%. Кварталом ранее данный показатель был равен 10,8%, а на начало сбора сведений (1 октября 2016-го) — 7,5%.

К 1 октября выплаты домашних хозяйств в счет обслуживания долга и погашения его основной суммы к доходу составили 11,3%. В 2019 году на ту же дату было 10,9%, в 2016-м — 7,3%.

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