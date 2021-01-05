Atlantic Council: Гибель любимого проекта Путина практически неизбежна 5.01.2021, 11:53

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Геополитическое значение этого события невозможно переоценить.

Сенат США начал 2021 год с того, что нанес серьезный удар по президенту России Владимиру Путину, приняв Закон о бюджете на национальную оборону (NDAA), который включает санкции, направленные на то, чтобы уничтожить стратегически важный гибридный проект Кремля – "Северный поток – 2". Об этом говорится в публикации американского аналитического центра Atlantic Council. Геополитическое значение этого закона невозможно переоценить. Это означает почти неизбежную гибель самого важного энергетического проекта Путина. Санкции не позволят России усилить контроль над поставками природного газа в ЕС.

Новый закон вводит жесткие санкции, которые должны навсегда положить конец строительству газопровода "Северный поток – 2" между Россией и Германией. Этот энергетический трубопровод, который проходит по дну Балтийского моря, призван сделать Европу более зависимой от российских энергоносителей, одновременно предоставив Москве больший прямой контроль над потоками газа.

В случае его завершения это нанесет ущерб Украине, сделав газотранспортную систему страны в значительной степени избыточной, лишив Киев значительных доходов от транзита. Уменьшив зависимость Москвы от Украины в вопросе транзита газа на рынки ЕС, "Северный поток – 2" также повысит вероятность будущей эскалации продолжающейся российской военной агрессии против Украины.

Новый закон вводит санкции, которые распространяются на страховщиков и лицензиатов. Если они захотят сотрудничать с российским проектом, попадут в "черные списки" США. Это уже привело к отказу одной из крупных компаний от участия в "Северном потоке-2".

"Введение новых жестких санкций США представляет собой серьезную стратегическую неудачу для Путина и "Газпрома". Стоимость незавершенного трубопровода пока оценивается в 11,6 млрд долларов США, в то время как проект также спровоцировал политическую оппозицию продолжающейся зависимости Европы от России в поставках энергии на континент. Критики давно указали на отсутствие экономического обоснования для "Северного потока 2″. Они рассматривают его как геополитическое оружие и рассматривают санкции США как попытку разоружить Кремль", – говорится в публикации.

Газопровод построен примерно на 94% (2300 км из необходимых 2460 км). Из-за санкций США международные компании отказались сотрудничать с проектом. Российский "Газпром" решил достраивать "Северный поток – 2" самостоятельно.

Однако даже если "трубу" удастся завершить, перед ее запуском необходимо получить страховку и сертификат. США уже анонсировали, что под санкции могут попасть и те компании, которые помогут с завершительным этапом запуска. В результате "Северный поток – 2″ могут так и не запустить.

Северный поток – 2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши. Его запуск может привести к потере миллиардов долларов на транзите голубого топлива. Стоимость "трубы" составляет около 9,5 млрд евро. Это один из самых дорогих проектов "Газпрома". В нем также участвуют и немецкие компании. Газ из России хотят поставлять напрямую в Германию.

Напомним, накануне норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL заявила, что не сможет выдать российскому гибридному проекту "Северный поток – 2", который строит "дочка" "Газпрома" Nord Stream 2, сертификат соответствия, необходимый для начала его работы. DNV GL – ключевой партнер работающего газопровода "Северный поток" и строящегося "Северного потока – 2". Компания отказалась работать с Nord Stream 2 после введения санкций США против РФ.

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