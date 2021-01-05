Нефть дешевеет на новостях о провале переговоров ОПЕК+ и снятии блокады с Катара 5.01.2021, 12:07

Мартовские фьючерсы Brent и WTI потеряли в цене.

Мировые цены на нефть продолжили снижаться в конце дня торгов 4 января — Brent движется к $50, WTI опустилась до $47 за баррель, сообщает ghall.com.ua.

По данным на 23:30 4 января мартовские фьючерсы Brent подешевели на $1,10 (2,12%), до $50,70 за баррель. Диапазон Brent — от $50,61 до $53,33 за баррель.

Февральские фьючерсы WTI упали в цене на $1,23 (2,54%), до $47,29 за баррель. Диапазон WTI составляет $47,20 — $49,83 за баррель.

Напомним, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет во вторник, 5 января, подпишут соглашение о нормализации отношений с Катаром, прерванных в 2017 году из-за обвинений в поддержке терроризма.

Саудовская Аравия также приняла решение открыть перед саммитом закрытые 3,5 года границы с Катаром, включая единственную сухопутную границу.

4 января сообщалось, что первое в этом году заседание министров ОПЕК+, где будет решаться дальнейшая судьба сделки по сокращению добычи, снова оборачивается раздором. Технический комитет нефтяного альянса во главе с Саудовской Аравией и Россией по итогам состоявшихся в воскресенье онлайн-переговоров не смог вынести рекомендацию для министров, которым предстоит решить, нужно ли увеличивать поставки с февраля.

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